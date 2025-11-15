PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El Hospital Artigas de Carmelo es sede de una jornada de pesquisamiento visual dirigida a pacientes de Carmelo, Nueva Palmira y localidades cercanas . La actividad cuenta con la participación de 12 oftalmólogos , incluyendo al director del Hospital de Ojos, Dr. Alejandro Fischel , y al Cnel. Leonardo Artave , coordinador del Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas.

Según informaron fuentes médicas, el objetivo es atender a unas 460 personas con diferentes patologías visuales y reducir en un 50% la lista de espera para este tipo de consultas en la región.

Durante la jornada se realizan evaluaciones clínicas, controles oftalmológicos y estudios diagnósticos. La iniciativa se enmarca en un trabajo conjunto entre el Hospital de Ojos José Martí, el Servicio de Sanidad de las FFAA y el sistema público de salud, con apoyo local de la red de atención primaria y equipos médicos del hospital carmelitano.

El operativo representa un refuerzo puntual en la atención visual, con énfasis en acercar servicios especializados al interior y mejorar el acceso a diagnósticos y tratamientos oftalmológicos.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD