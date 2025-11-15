PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La Reserva de Fauna enfrentó un episodio inusual: una cantidad significativa de ciervos Axis escapó del predio, y al menos siete de ellos murieron. Uno fue atropellado en la ruta 21, cerca de Juan González, mientras que otros habrían sido atacados por perros en las inmediaciones rurales.

Fuentes vinculadas a la reserva confirmaron que solo 19 animales lograron ser recapturados con vida: 18 hembras y un macho. El resto permanece en paradero desconocido.

El evento puso en alerta a autoridades departamentales y nacionales, y activó consultas legales sobre las responsabilidades, los protocolos vigentes y las condiciones de contención del predio.

¿Qué originó el escape?

De momento, la causa exacta del escape no ha sido confirmada oficialmente. Desde la reserva se maneja como hipótesis la posibilidad de un acto de vandalismo o intervención externa en el alambrado perimetral, aunque esta línea no ha sido corroborada por peritajes técnicos ni declaraciones judiciales.

La situación es objeto de análisis por parte de las autoridades correspondientes, incluyendo la Intendencia de Colonia y organismos nacionales como el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) .

El marco normativo que rige la tenencia de fauna

La Ley N.º 18.471 de Protección de Animales (2009) establece que todos los animales deben ser protegidos durante su vida, con énfasis en su bienestar. Este principio incluye condiciones adecuadas de alimentación, salud, espacio y trato, especialmente en contextos de confinamiento.

Con la creación del INBA en 2020 (Ley N.º 19.889), los centros de custodia animal —como reservas, criaderos o refugios— están sujetos a controles más estrictos, incluyendo:

Designación de responsable técnico

Habilitación oficial

Cumplimiento de las "Cinco Libertades" del bienestar animal

A su vez, los Decretos N.º 186/002 y 590/981 regulan la instalación de criaderos o establecimientos con fauna silvestre en régimen de cautividad, aunque no sean comerciales. En este caso, la reserva debe ajustarse a los estándares de bioseguridad, contención e infraestructura adecuada.

Riesgos tras la fuga: tránsito y depredación

Una vez fuera del predio, los animales dejan de estar protegidos por el sistema de contención y se exponen a diversos riesgos. Uno de los ciervos fue embestido por un vehículo en una ruta nacional, mientras que otros —según informaron vecinos y personal de la reserva— fueron atacados por perros en áreas rurales.

El Ciervo Axis (Axis axis), de origen exótico, tiene un estatus particular en la legislación uruguaya. Aunque se encuentra en varias reservas del país, su presencia fuera de predios autorizados lo convierte en fauna silvestre, quedando expuesto a riesgos naturales o humanos, como la caza regulada.

También entra en juego la tenencia responsable de animales domésticos, un aspecto abordado en normativas departamentales que buscan evitar la circulación de perros sin supervisión, especialmente en zonas de valor ambiental.

Medidas en análisis y protocolos en revisión

Consultadas por este medio, fuentes técnicas indicaron que el evento actual podría derivar en una revisión integral del sistema de cercado y manejo operativo de la reserva. Entre las medidas en evaluación se incluyen:

Refuerzo del alambrado perimetral

Desarrollo de un Protocolo de Emergencia para Escape de Fauna (PEE)

Capacitación del personal en rescate de bajo estrés

Revisión de la habilitación del predio ante INBA y el Ministerio de Ambiente

La coordinación con actores locales y nacionales es clave para asegurar respuestas eficaces ante situaciones imprevistas y para fortalecer los estándares de bienestar animal, según lo exigen las normas vigentes.

Un llamado a repensar la gestión de la fauna en cautiverio

El episodio ocurrido en Carmelo no es aislado. Refleja desafíos comunes a muchos espacios que manejan fauna en régimen de contención. La conservación, el bienestar animal y la seguridad pública convergen en un punto sensible, que requiere no solo recursos, sino planificación y protocolos específicos.

Por el momento, no hay una conclusión definitiva sobre el origen del escape, pero el caso ha puesto en discusión el rol de las reservas, el cumplimiento de sus obligaciones legales y la necesidad de pensar estos espacios como sistemas vivos en permanente revisión.

Mientras tanto, las tareas de monitoreo y búsqueda continúan, principalmente lo vienen haciendo los allegados a la reserva quienes le están dedicando todo el día al rescate, con la esperanza de recapturar más ejemplares.

Los 19 ciervos rescatados representan hoy una señal de resiliencia, y también una oportunidad para mejorar.