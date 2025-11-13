La Junta Departamental de Colonia celebrará una sesión extraordinaria el jueves 13 de noviembre, a las 19 horas, en la Sala de Sesiones de la Corporación. En el orden del día figuran dos asuntos.

El primero corresponde al expediente N.º 2025-83-2-0206, remitido por el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Colonia de 2.º Turno. El documento incluye el Cedulón N.º 96/2025 y comunica una acción de inconstitucionalidad presentada ante la Suprema Corte de Justicia contra varios decretos departamentales.

La demanda, registrada bajo los números IUE 1-111/2025 y IUE 223-201/2025, refiere a los decretos N.º 034/2016, 036/2016, 001/2017 y a los artículos 12 a 14 del Presupuesto Quinquenal aprobado por Decreto N.º 017/2021. El planteo fue formulado en el marco del expediente caratulado “Exhorto Nacional proveniente de la Suprema Corte de Justicia: Márquez, Hebert y otros / Intendencia de Colonia y otros – Acción de Inconstitucionalidad”.

La Junta Departamental recibe este cedulón como parte de un exhorto judicial, es decir, una comunicación formal proveniente del máximo órgano del Poder Judicial, transmitida a través del juzgado local, con el fin de notificarla del proceso judicial en curso, señaló en una nota explicativa el portal de Política UR 30.

El eje de la acción judicial está vinculado al Impuesto al Alumbrado Público, actualmente cobrado mediante el recibo de UTE. La demanda cuestiona la validez constitucional de las disposiciones que rigen dicho tributo, así como de otros artículos presupuestales aprobados por la Junta.

En este tipo de procedimientos, la Suprema Corte de Justicia es la que adopta una resolución sobre la validez o invalidez de las normas impugnadas. La Junta Departamental, en tanto organismo que aprobó los decretos en cuestión, es notificada formalmente y puede, si lo considera necesario, aportar información o documentación.

El segundo punto del orden del día refiere al ingreso en régimen de comisión general de una delegación de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), que será recibida por el plenario de ediles.