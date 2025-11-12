PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Una mujer de 90 años perdió la vida este martes al mediodía tras un siniestro de tránsito ocurrido en la Ruta 1, en las inmediaciones de la radial de Tarariras, departamento de Colonia.

El vehículo en el que viajaba volcó por causas que aún se investigan. Junto a la víctima viajaba otra persona, cuya identidad y estado de salud no fueron informados oficialmente.

Personal de Policía Científica trabajó en el lugar del hecho y realizó las pericias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

