PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Nueva Palmira (Colonia), 8 nov — Eran poco más de las dos de la mañana cuando un hombre de 87 años, solo en su casa de la calle Paraguay, fue sorprendido por dos desconocidos que forzaron la entrada, lo golpearon y le robaron un cajón con objetos personales.

El hombre no escuchó nada antes. No hubo advertencias ni amenazas previas. Solo sintió que ya no estaba solo.

Según consta en la denuncia policial, los dos individuos —uno de 43 y otro de 30 años— lo agredieron físicamente y recorrieron la vivienda hasta dar con un cajón, del que se llevaron pertenencias cuya naturaleza no trascendió del todo. El hecho fue reportado como una rapiña.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Alertados por vecinos, los agentes llegaron poco después. Iniciaron un rastrillaje en la zona y detuvieron a dos hombres señalados como los presuntos autores del ataque. Ambos fueron trasladados a dependencias policiales y permanecen detenidos.

Horas más tarde, un allanamiento en otra vivienda permitió recuperar un revólver y varios objetos que, según la investigación, podrían estar vinculados a otros robos ocurridos recientemente.

La Fiscalía Letrada de Carmelo investiga el caso. El anciano agredido fue asistido y se encuentra fuera de peligro.