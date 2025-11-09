PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Carmelo (Colonia), 8 nov — El Municipio de Carmelo resolvió instalar cámaras de vigilancia en el Cementerio Local tras constatarse la sustracción de floreros de bronce. La medida fue aprobada por unanimidad durante la última sesión del Concejo Municipal, a propuesta de la concejala Celia Vence, representante del Frente Amplio.

El hurto de los objetos motivó una denuncia ante la Policía, presentada por orden de las autoridades locales. Según se informó, los robos afectan principalmente a floreros colocados en tumbas y nichos, y se presume que el bronce, que mantiene un alto valor de reventa en el mercado ilegal, constituye un incentivo para los delincuentes.

Desde el municipio se indicó que el sistema de videovigilancia permitirá monitorear el predio de forma permanente y actuar de manera preventiva ante nuevos actos vandálicos. Su implementación será coordinada con la Jefatura de Policía departamental.

