El Municipio de Carmelo aprobó por unanimidad, en su última sesión, el préstamo de su acervo de instrumentos musicales a la Escuela de Música de la Casa de la Cultura. La medida busca reforzar la formación musical de vecinos que asisten a la institución, dando continuidad a una línea de trabajo que ha articulado arte y desarrollo social a nivel local y nacional.

Los instrumentos, adquiridos en el marco de programas como «Un Niño, un Instrumento» —una iniciativa nacional que promovió la música como herramienta educativa, cultural y de inclusión— han sido parte central en la creación de espacios formativos y expresivos para las infancias de la ciudad. También contribuyeron a la conformación de una banda local, experiencia que amplificó el valor comunitario de este patrimonio instrumental.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Además del préstamo a la Casa de la Cultura, se resolvió que los instrumentos que permanecen en calidad de préstamo en el Archivo y Museo del Carmen serán devueltos y también destinados a la Escuela de Música. De esta forma, se busca concentrar los recursos en un ámbito donde puedan ser utilizados de forma sistemática por estudiantes en proceso de aprendizaje.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Desde el Municipio se destacó el compromiso con el acceso equitativo a bienes culturales y la apuesta por políticas públicas que integran arte, educación y comunidad.