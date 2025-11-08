Por: Redacción de Carmelo Portal

El alcalde de Carmelo, Luis Pablo Parodi, confirmó que el municipio acumula unas 200 solicitudes de vecinos para extraer árboles en espacios públicos. Las causas son diversas: raíces que rompen veredas, ejemplares secos o enfermos, obras de ingreso a viviendas o molestias cotidianas. Pero la cifra —aunque comprensible desde el punto de vista de la convivencia urbana— también enciende una luz de alerta sobre cómo equilibrar las necesidades prácticas con el mantenimiento de una infraestructura verde clave para la calidad de vida.

El tema trasciende lo local. Desde Berlín hasta Montevideo, las ciudades enfrentan tensiones similares: los árboles envejecen, a veces se tornan inseguros o molestos, y la presión por el uso del suelo crece. Pero la evidencia científica es categórica respecto al valor que representan.

Árboles que respiran por todos

El ingeniero forestal alemán Peter Wohlleben, autor de La vida secreta de los árboles, ha dedicado buena parte de su carrera a revelar cómo los árboles son organismos sociales y vitales. En sus estudios sostiene que no son meras estructuras decorativas o de sombra, sino verdaderos reguladores del microclima, aspiradores de dióxido de carbono (CO₂) y fuentes de humedad y frescura urbana. Su sombra reduce hasta 10 °C la temperatura en verano y mejora la eficiencia energética de las viviendas. El efecto negativo en el microclima al eliminar toda una cuadra de árboles es irreversible, seguramente en determinadas horas del verano literalmente no se podrá caminar sin protección. A su vez influye por ejemplo en los pájaros que lo habitan.

La botánica y filósofa australiana Monica Gagliano, investigadora en neurobiología vegetal, ha demostrado que las plantas tienen formas de memoria, sensibilidad y aprendizaje. Aunque sus hallazgos son todavía discutidos en algunos círculos académicos, apuntan a una idea que crece entre científicos y urbanistas: los árboles no son obstáculos, sino aliados silenciosos del equilibrio ambiental.

Por su parte, el ecólogo alemán Helge Walentowski ha analizado cómo la biodiversidad urbana se sostiene —en buena parte— gracias a la presencia de árboles nativos y longevos, que crean hábitats estables para insectos, aves y pequeños mamíferos. Su ausencia o reducción afecta de forma invisible, pero directa, la salud del ecosistema urbano.

Espacios que conectan, no que dividen

El arquitecto argentino Roberto Doberti, desde su concepto de “espacialidades simbólicas”, ha defendido la necesidad de pensar la ciudad como una red de significados donde lo verde ocupa un lugar emocional, identitario y funcional. Un árbol, señala, no solo cumple una función ecológica, sino que estructura la percepción del espacio, su ritmo, su memoria.

Carmelo, como muchas ciudades intermedias, se enfrenta a un dilema que requiere más que soluciones técnicas: necesita una cultura verde compartida. Esto implica tanto mantener los árboles saludables como repensar cómo y dónde se plantan, prever su crecimiento, evitar especies invasoras o que generen problemas estructurales, y sobre todo, promover la convivencia.

La gestión, clave para evitar la tala

Especialistas en planificación urbana recomiendan que antes de proceder a talas masivas, se trabaje en la gestión preventiva del arbolado, con podas selectivas, evaluación sanitaria, y rediseños de veredas que integren al árbol como parte del entorno. La comunicación con los vecinos, la educación ambiental y los programas participativos (como adopción de árboles o diseño de corredores verdes) han sido exitosos en ciudades que enfrentaban tensiones similares.

Desde una perspectiva técnica, no todos los árboles pueden salvarse. Pero tampoco deben eliminarse sin considerar el costo ambiental que su ausencia genera. El desafío para Carmelo no es tener menos árboles problemáticos, sino más árboles bien gestionados, más planificación a largo plazo, y una ciudadanía que entienda que un árbol no es solo sombra: es salud, aire limpio, y futuro.