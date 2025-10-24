Un hombre de 31 años fue condenado a 10 meses de prisión tras ser hallado culpable del robo de una remera en un comercio de la ciudad de Nueva Palmira, en el departamento de Colonia.

El hurto ocurrió en un local ubicado en la calle José Enrique Rodó. Luego de recibir la denuncia, efectivos de la Jefatura de Policía de Colonia iniciaron una investigación que permitió identificar rápidamente al presunto autor del hecho.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Con la orden judicial correspondiente, el individuo —identificado con las iniciales A.G.— fue localizado y detenido en la ciudad de Dolores, en el departamento de Soriano. Posteriormente, fue trasladado a la sede de la Justicia Letrada de Carmelo.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Tras la audiencia judicial, la magistrada actuante dictó sentencia y condenó al acusado como autor penalmente responsable de un delito de hurto. Deberá cumplir una pena de 10 meses de prisión efectiva.