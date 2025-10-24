En tiempos de cambios acelerados y mercados laborales inestables, emprender ya no es solo una opción vocacional: para muchos, se ha vuelto una necesidad. En este contexto, la Intendencia de Colonia, a través de su Unidad Pymes, lanzó el programa piloto “Aprender a Emprender”, una propuesta de formación integral orientada a quienes están dando sus primeros pasos en el mundo emprendedor.

El ciclo, que se desarrollará en noviembre durante la Semana Emprendedora Global, se centra en un enfoque poco habitual en las capacitaciones tradicionales: el bienestar emocional como base para emprender. El programa busca fortalecer tanto las capacidades personales como las técnicas de los participantes, combinando herramientas de autoconocimiento, motivación, planificación y educación financiera.

Emprender desde cero

El programa está diseñado para tres perfiles: personas sin idea de negocio pero con intención de emprender, personas con ideas en desarrollo y trabajadores en proceso de reconversión laboral. Este enfoque inclusivo responde a una realidad creciente: el surgimiento de emprendimientos por necesidad, no por oportunidad.

En efecto, cifras regionales han mostrado que una porción significativa de nuevos emprendimientos en América Latina responde a la pérdida de empleo formal. Este fenómeno plantea un desafío: ¿cómo sostener iniciativas impulsadas por urgencia, pero con poca preparación o recursos?

Aprender a Emprender se inscribe en una tendencia que reconoce esa problemática: antes de hablar de modelos de negocio o marketing, propone una base emocional sólida y capacidades personales como la organización, la confianza y la resiliencia.

Formación gratuita y con impacto territorial

El ciclo consta de tres talleres presenciales de dos horas cada uno. La formación es grupal, gratuita y cuenta con certificación de la Intendencia de Colonia. Según informó la Unidad Pymes, la evaluación del programa se realizará en diciembre, con la intención de escalarlo a otras localidades del departamento en 2026.

Esta dimensión territorial no es menor. En Uruguay, como en otros países de la región, muchas políticas de fomento al emprendedurismo tienden a concentrarse en áreas urbanas o capitalinas. Una descentralización de estos programas puede ser clave para fomentar desarrollo económico y arraigo local.

¿Una moda o una necesidad?

Emprender ha pasado de ser un concepto asociado al riesgo y la innovación a convertirse en parte del vocabulario cotidiano. Sin embargo, no todo es entusiasmo: las altas tasas de abandono, el agotamiento emocional y la falta de acceso a financiación siguen siendo obstáculos comunes para quienes inician un negocio.

Programas como Aprender a Emprender intentan anticiparse a esas dificultades. Al incorporar la estabilidad emocional y la planificación como pilares, ofrecen una mirada más realista —y tal vez más sostenible— del proceso emprendedor.

El desafío ahora será medir su impacto. Más allá de la cantidad de participantes o certificados entregados, la clave estará en verificar si estas herramientas logran traducirse en proyectos viables y sostenibles en el tiempo.

Cómo inscribirse

Las inscripciones están abiertas del 27 de octubre al 7 de noviembre a través del formulario web https://forms.gle/WoqtMkR1xb65qmk96.

Por consultas:

4523 0328 / 099 853 314

[email protected]

Terminal de Ómnibus de Colonia (planta alta), de 12:15 a 17:00 horas.