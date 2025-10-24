Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes, 23 de octubre. Durante la celebración eucarística por los veinte años de su ordenación sacerdotal, el Padre Ignacio Muñoz profundizó en una reflexión intensa, teológica y humana sobre los peligros que, desde la Antigüedad, amenazan la vocación sacerdotal. Apoyado en las enseñanzas de figuras señeras como San Juan Crisóstomo y San Agustín, Muñoz ofreció no solo un examen de conciencia clerical, sino también una interpelación directa al sentido del ministerio y sus desafíos en la sociedad contemporánea.

La carga de lo sagrado

Al citar a San Juan Crisóstomo —doctor de la Iglesia y patriarca de Constantinopla en el siglo IV—, el sacerdote subrayó que el sacerdocio no es un oficio ni un rol funcional, sino un llamado que conlleva una “inmensa responsabilidad” espiritual. En la visión del santo bizantino, el sacerdote no se salva solo, ni se condena solo: deberá responder no solo por sus propios actos, sino también por las omisiones y errores de los fieles a su cargo. Esta perspectiva refuerza el carácter sacrificial del ministerio, donde cada decisión implica consecuencias trascendentales.

Desde un enfoque antropológico, este rol se inserta en una larga tradición de mediadores entre lo humano y lo divino, presente en múltiples culturas. Sin embargo, el cristianismo —y en especial su tradición sacerdotal— ha enfatizado una exigencia radical de coherencia entre el decir y el hacer, entre la doctrina y la praxis.

La tentación del poder y el riesgo del prestigio

Entre los peligros citados por el Padre Muñoz —rescatando la voz de Crisóstomo— se encuentran las “presiones externas”, la “política” y la “mala compañía”. Esta mención se puede leer también desde una clave sociológica: el prestigio que tradicionalmente rodeaba al sacerdocio ha sido reemplazado, en muchos contextos, por una profunda sospecha o indiferencia. En ese entorno, la figura del sacerdote puede verse tentada a buscar refugio en estructuras de poder que diluyen su misión pastoral.

Muñoz alerta así sobre la instrumentalización del ministerio, cuando quienes lo ejercen lo hacen con motivaciones equivocadas, buscando estatus o influencia, en lugar de servir a la comunidad y anunciar el Evangelio.

Un servicio que no se posee

La homilía adquirió una dimensión más doctrinal al citar a San Agustín, quien distingue de forma nítida entre el ministro y el dueño de los sacramentos. “Cristo es el verdadero ministro”, recuerda el P. Ignacio, y los sacerdotes son solo instrumentos. Esta distinción no es menor. Desde una lectura semiótica, el sacerdote no es el signo en sí, sino el canal que apunta hacia otro: hacia Cristo.

En otras palabras, el sacerdocio no es autorreferencial. Su legitimidad no proviene de la persona del sacerdote, sino de la misión que representa. Esta afirmación tiene implicancias profundas tanto en la vida eclesial como en el diálogo con el mundo secular, especialmente en una época que valora la autenticidad, pero desconfía de las instituciones.

Vocación, crisis y esperanza

El trasfondo de esta homilía parece ser una preocupación genuina por la crisis vocacional y espiritual que atraviesa la Iglesia. Las palabras del Padre Muñoz no son defensivas, sino introspectivas. Reafirman una visión del sacerdocio que implica lucha, vigilancia, y sobre todo, humildad.

Desde la fe religiosa, la advertencia es clara: el sacerdocio no es una garantía de santidad, sino un camino arduo de conversión constante. Desde la cultura, este llamado a la integridad aparece como un reclamo necesario en tiempos de escándalos y pérdida de confianza.

Y desde la sociedad, se perfila una figura de sacerdote menos institucional y más profética: alguien capaz de señalar los peligros, incluso cuando estos provienen del interior del templo.

Una exhortación teológica, ética y pastoral

El Padre Ignacio Muñoz, actualmente párroco de Nuestra Señora del Carmen en Carmelo, fue acompañado por fieles y colegas sacerdotes de diversas parroquias en la celebración de su aniversario. La homilía que pronunció no fue un repaso biográfico, sino una exhortación teológica, ética y pastoral que resuena más allá de los muros de la catedral.