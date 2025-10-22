En el Museo “Prof. Lucas Roselli” de Nueva Palmira quedó inaugurada la muestra “Océano, un buceo insólito”, una exposición concebida y realizada por el Muséum national d’Histoire naturelle de Francia, que invita a explorar la diversidad del mundo marino a través de una propuesta visual y educativa que une ciencia y arte.

La muestra propone un recorrido inmersivo por las profundidades del océano, acercando al público imágenes, sonidos y conocimientos sobre especies y ecosistemas poco conocidos. Con un enfoque que combina divulgación científica y sensibilidad estética, la exposición busca despertar la curiosidad y promover una reflexión sobre la relación entre el ser humano y el medio marino.

Cooperación internacional y desarrollo cultural

La llegada de “Océano, un buceo insólito” a Nueva Palmira es fruto del trabajo conjunto entre la Embajada de Francia en Uruguay, el Ministerio de Educación y Cultura, el Museo Nacional de Historia Natural del Uruguay, el Sistema Nacional de Museos y la Intendencia de Colonia, a través de su Dirección de Cultura.

En ese marco, el martes 21 de octubre se realizó una reunión de coordinación y seguimiento de actividades, en la que participaron el director de Cultura de la Intendencia de Colonia, Mtro. Carlos Deganello, la directora administrativa de la Dirección, Andrea Díaz, la encargada de cooperación científica y universitaria de la Embajada de Francia en Uruguay, Camille Sansberro, y el encargado del Museo “Prof. Lucas Roselli”, Jorge Frogoni.

Durante el encuentro se analizaron futuras líneas de trabajo orientadas a fortalecer la cooperación cultural y científica, y se proyectaron nuevas acciones conjuntas destinadas a la difusión del conocimiento y la promoción de la cultura científica en el departamento.

Una oportunidad para el público local

La exposición permanecerá abierta durante todo el mes de octubre en el Museo “Prof. Lucas Roselli” y podrá ser visitada por instituciones educativas, público local y turistas.

“Océano, un buceo insólito” ofrece así una oportunidad única para acercarse al universo submarino desde Nueva Palmira, integrando a la ciudad en una red de colaboración internacional que promueve el acceso al conocimiento y la valorización de la ciencia y la cultura.