El Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario (SCIBU) de la Universidad de la República (Udelar) abrió el período de solicitudes de becas 2026, dirigido a estudiantes de todo el país comprendidos en la categoría “Primera vez cursando”.

El llamado estará habilitado del 13 al 27 de octubre de 2025 a través del portal becas.udelar.edu.uy.

Ocho tipos de becas para acompañar la trayectoria estudiantil

Bienestar Universitario ofrece ocho modalidades de becas, destinadas a apoyar al estudiantado en distintas dimensiones de su vida académica y social. Las categorías disponibles son:

Apoyo económico

Transporte

Alojamiento

Descuento en pasajes interdepartamentales

Materiales de estudio

Laptop

Cada una de estas becas busca atender diferentes necesidades, promoviendo la inclusión y la igualdad de oportunidades para los estudiantes universitarios.

Requisitos para postular

Para que la solicitud sea considerada, los aspirantes deberán:

Completar y enviar el formulario electrónico disponible en el sitio web.

Adjuntar la documentación requerida , que incluye datos sobre ingresos económicos y situación de vivienda del núcleo familiar.

Asistir a una entrevista con el equipo de Trabajo Social de Bienestar, que será agendada a través de los medios de contacto declarados en la postulación.

Desde el SCIBU se advierte que la solicitud solo se considera completa cuando el formulario se encuentra enviado, la documentación está cargada correctamente y la entrevista ha sido realizada.

Recomendaciones clave

El servicio recomienda revisar con anticipación los requisitos y documentos necesarios, disponibles en la Guía de solicitud de becas 2026.

También se sugiere completar el formulario desde una computadora o con buena conexión a internet para evitar errores técnicos.

El pago de las becas se realizará exclusivamente mediante transferencia bancaria a una cuenta a nombre del estudiante solicitante. Por ello, se recomienda gestionarla con tiempo y declararla al momento de la postulación.

Estudiantes extraedad

En esta convocatoria también podrán postularse personas que integren la categoría “extraedad”, es decir, estudiantes de 28 años o más.

En estos casos, deberán cumplir con los pasos generales de postulación y responder preguntas específicas sobre la continuidad y fundamentación de su proyecto educativo.

Un compromiso con la equidad

Bienestar Universitario reafirma su compromiso con la inclusión y la permanencia estudiantil. A través de su sistema de becas, busca garantizar que las condiciones socioeconómicas no sean un obstáculo para el acceso, la permanencia y el egreso en la Universidad de la República.

Para más información sobre requisitos y detalles de la convocatoria, se puede consultar el portal oficial de Bienestar Universitario: bienestar.udelar.edu.uy.