Un importante operativo policial en el departamento de Colonia permitió la detención de dos personas y la recuperación de una suma millonaria en dinero, tras una denuncia por hurto en un establecimiento rural ubicado en la zona de El Cuadro.

El hecho ocurrió el sábado 18 de octubre, cuando el propietario del inmueble denunció ante la Policía la sustracción de una caja fuerte durante su ausencia. Según informó la Jefatura de Policía de Colonia, el denunciante advirtió al regresar a su vivienda que la caja fuerte había sido retirada, y con ella, una cantidad significativa de dinero tanto en moneda nacional como extranjera.

La Fiscalía Departamental de 1er Turno dispuso actuaciones inmediatas y ordenó un allanamiento en la ciudad de Tarariras. El procedimiento fue ejecutado por personal de Investigaciones de la Zona Operacional III, en coordinación con la Brigada Departamental Antidrogas.

Durante el allanamiento fueron detenidos un hombre y una mujer, ambos mayores de edad. En el lugar se incautaron armas de fuego —entre ellas, un rifle calibre 22, un rifle calibre 22 largo de procedencia china y una escopeta calibre 24—, así como 61 cartuchos de munición, dos pistolas de aire comprimido y dos teléfonos celulares.

Además, se recuperó gran parte del dinero denunciado como robado. Según detalló la Policía, el monto incautado asciende a:

$451.000 pesos uruguayos

141.100 dólares estadounidenses

7.300 euros

2.372 reales brasileños

142.810 pesos argentinos

32.000 pesos chilenos

Los detenidos quedaron a disposición de la justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes bajo la órbita fiscal.

Se trata de uno de los operativos con mayor volumen de dinero recuperado en el departamento en lo que va del año. La investigación permanece en curso.