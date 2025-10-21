PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La Comisión Interdepartamental de Personas con Discapacidad (CIPEDI) celebrará una nueva sesión este lunes 28 de octubre en el Centro BIT de Colonia del Sacramento. La jornada incluirá la presentación de partidas presupuestales vinculadas a discapacidad por parte de diputados nacionales, así como instancias de diálogo sobre políticas públicas inclusivas.

La actividad comenzará a las 10.30 horas con una bienvenida a cargo de autoridades departamentales. Luego se procederá a la lectura del acta correspondiente a la sesión anterior. A partir de las 11.00, legisladores nacionales presentarán los rubros presupuestales previstos en el presupuesto quinquenal vinculados a discapacidad, en el marco de un intercambio abierto con los participantes.

Como parte de la agenda, a las 12.15 se espera la participación del Club Plaza Colonia Inclusivo, que compartirá su experiencia en el ámbito deportivo como herramienta de integración y desarrollo social.

La jornada culminará con una visita guiada a la renovada Plaza de Toros, uno de los principales íconos patrimoniales de la ciudad.

La CIPEDI reúne a representantes de los 19 departamentos y constituye un espacio de articulación entre gobiernos locales, instituciones y organizaciones sociales para promover políticas inclusivas y garantizar los derechos de las personas con discapacidad en todo el país.