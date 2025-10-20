Con la presencia de autoridades universitarias, gubernamentales y departamentales, la Universidad de la República (Udelar) presentó este 15 de octubre en Mercedes el Programa de Profesionalización de Auxiliares de Enfermería. La actividad se desarrolló en el Auditorio de la Casa de la Cultura, y la nueva propuesta académica se impartirá en la Región Suroeste, comprendida por los departamentos de Colonia y Soriano.

El programa, impulsado por la Facultad de Enfermería, permitirá a trabajadores con título de auxiliar de enfermería, formación secundaria completa y al menos tres años de experiencia, avanzar hacia el título de Licenciado en Enfermería, una necesidad clave en el sistema de salud nacional.

Una propuesta con respaldo institucional y regional

El acto de presentación contó con la participación del rector de la Udelar, Rodrigo Arim, el decano de la Facultad de Enfermería, Fernando Bertolotto, el presidente saliente de la Comisión Coordinadora del Interior (CCI), Rodney Colina, y su sucesor, Líber Acosta. También asistieron los intendentes de Colonia y Soriano, Guillermo Rodríguez y Guillermo Besozzi, quienes destacaron la importancia de la expansión universitaria hacia el interior.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Para Besozzi, el momento fue “histórico”, y subrayó que la educación “no debería tener color político”. Rodríguez, por su parte, valoró el impacto económico y social que genera la instalación de la Udelar en las ciudades: “Donde está la Universidad, se mueve toda la comunidad”.

Apuesta estratégica para la región

Durante su intervención, Rodney Colina recordó que la concreción del programa fue posible gracias al trabajo conjunto de la universidad con organizaciones locales y a un fuerte respaldo social. “Este logro nos posiciona geográficamente”, afirmó, y destacó el papel articulador de instituciones como la UTU, el CERP Suroeste y los institutos de formación docente en el desarrollo territorial.

Líber Acosta, que asumirá la presidencia de la CCI el 1° de noviembre, señaló que el nuevo programa “es parte de un proceso acumulativo” dentro de la Universidad, y remarcó la necesidad de trabajo mancomunado entre instituciones educativas, gobiernos departamentales y sociedad civil organizada para asegurar su sostenibilidad.

En respuesta a una necesidad nacional

El decano de la Facultad de Enfermería, Fernando Bertolotto, fue el encargado de presentar el contenido y alcance de la carrera. Señaló que el sistema de salud uruguayo tiene un déficit de entre 6.000 y 7.000 licenciados en enfermería, lo que impide alcanzar los estándares internacionales de calidad.

“La Facultad forma más del 90 % de los profesionales del área, por eso tenemos una gran responsabilidad en revertir esa brecha”, expresó.

Bertolotto explicó que, además de la carrera regular de Licenciatura en Enfermería, la Facultad desarrolló este plan específico de profesionalización orientado a quienes ya se desempeñan como auxiliares, poseen bachillerato completo y experiencia laboral certificada. La propuesta será coordinada por la docente Ester Lacava, responsable del programa a nivel nacional.

Formación con anclaje local

El plan se implementará de forma progresiva, con apoyo inicial del equipo docente de Montevideo, pero con el objetivo de radicar docentes en territorio. En una primera etapa, se contratarán dos profesores grado 4 que deberán identificar profesionales locales dispuestos a integrarse al cuerpo docente. “Queremos que esta carrera se instale y crezca en la región”, afirmó el decano.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Si se cumplen los plazos previstos, el inicio de clases está proyectado para el primer trimestre de 2026.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El compromiso con el interior

Cerrando la actividad, el rector de la Udelar, Rodrigo Arim, reivindicó el proceso de descentralización universitaria. “Durante mucho tiempo, la Universidad fue excesivamente centralista. Hoy, más de la mitad del país vive en el interior, y no podemos seguir concentrando toda la oferta educativa en Montevideo”, dijo.

Actualmente, la Udelar cuenta con 163.000 estudiantes, de los cuales unos 30.000 cursan carreras en sedes del interior. “Es muchísimo y muy poco a la vez”, reflexionó Arim, al subrayar que toda nueva propuesta genera una respuesta inmediata: “Cada espacio, cada carrera que abrimos, se llena”.

Finalmente, advirtió sobre la necesidad de apoyo presupuestal para sostener esta expansión: “Sin recursos, no se puede hacer nada. Pero el compromiso de la Universidad es claro: vamos a seguir creciendo, radicando docentes, impulsando investigación y extensión en todo el país. No haremos magia, pero no vamos a retroceder”.