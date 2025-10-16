PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, subrayó el impacto positivo que tendrá la instalación del nuevo Programa de Profesionalización para Auxiliares de Enfermería de la Universidad de la República (UDELAR) en el desarrollo educativo y laboral del departamento. “No solo es una alternativa para los jóvenes, sino también una oportunidad concreta de trabajo para los vecinos”, expresó el jerarca durante la presentación del programa en la Casa de la Cultura de Mercedes, este miércoles por la tarde.

El anuncio fue realizado en un acto conjunto con su par de Soriano, Guillermo Besozzi, y el rector de la UDELAR, Héctor Cancela. Participaron además autoridades universitarias, comunales, docentes, estudiantes y representantes legislativos.

Rodríguez agradeció especialmente la colaboración de las autoridades universitarias y el respaldo institucional recibido, y valoró la sinergia entre educación y cultura. En ese sentido, mencionó como ejemplo local la labor de la Escuela Taller Manuel Lobo. También adelantó que se están realizando trabajos para poner en condiciones óptimas el local de UDELAR en la ciudad de Colonia del Sacramento, sede donde se dictará parte del programa junto con la ciudad de Mercedes.

Formación universitaria con perfil laboral

El nuevo programa está dirigido a auxiliares de enfermería con título habilitado por el Ministerio de Educación y Cultura, bachillerato completo y al menos tres años de experiencia comprobada. Tras una formación de tres años y medio, los egresados obtendrán el título de Licenciado o Licenciada en Enfermería.

El curso tendrá un cupo de 160 personas, distribuidas entre las sedes de Colonia y Mercedes, en el marco de un modelo de descentralización universitaria que busca fortalecer las opciones académicas en el interior del país.

Durante el evento, el rector Cancela enfatizó la importancia de ampliar la presencia universitaria fuera de Montevideo y destacó que este tipo de programas responden a la demanda de formación de calidad en todo el territorio nacional.