La Universidad de la República (Udelar) presentó oficialmente el Programa de Profesionalización de Auxiliares de Enfermería en la Región Suroeste, una nueva propuesta académica que comenzará a dictarse en las sedes de la institución en los departamentos de Soriano y Colonia.

El lanzamiento contó con la participación del rector de la Udelar, Héctor Cancela; el decano de la Facultad de Enfermería, Fernando Bertolotto; el presidente de la Comisión Coordinadora del Interior, Rodney Colina, y su sucesor, Líber Acosta; así como la coordinadora regional, María Ingold. También estuvieron presentes los intendentes de Colonia Guillermo Rodríguez y Soriano Guillermo Besozzi.

La carrera tendrá una duración de tres años y medio y está dirigida a auxiliares de enfermería en ejercicio que deseen avanzar en su formación profesional. La iniciativa se enmarca en el compromiso de la Universidad de la República con la descentralización educativa y la ampliación del acceso a la formación terciaria en el interior del país.

Finalizada la presentación, las autoridades universitarias mantuvieron una reunión con intendentes y parlamentarios de la región, en la que se abordaron aspectos vinculados al desarrollo de la propuesta y su articulación con los gobiernos departamentales.