Montes del Plata participó una vez más como sponsor de Design Week Uruguay, evento que se realizó los días 10 y 11 de octubre en el predio de +Colonia, en Colonia del Sacramento.

Durante esta segunda edición, el encuentro reunió a reconocidos estudios de arquitectura nacionales e internacionales, con una exposición inmersiva a cielo abierto bajo la consigna “Diseñando para el futuro”, además de conferencias, workshops y un foro estratégico de negocios.

Como parte de la programación, Carolina Moreira, Senior Manager de Sostenibilidad y Comunicaciones de Montes del Plata, brindó la conferencia “La fibra que nos mueve”, donde destacó el papel de los biomateriales como solución frente al calentamiento global y al uso de plásticos de un solo uso. En su presentación, subrayó el potencial del sector forestal y de la fibra de los árboles como parte de la solución a los desafíos ambientales actuales, contribuyendo a un modelo de producción y consumo más sostenible.

Por su parte, el estudio Laps Arquitectos presentó un pabellón conceptual que invitó a repensar la arquitectura como un espacio cercano y accesible para todos. La estructura metálica del pabellón fue revestida con placas de celulosa provistas por Montes del Plata, las cuales fueron intervenidas artísticamente por alumnos de Escuelas locales y de la UTU del General, en una propuesta que combinó diseño, educación y sostenibilidad.

Design Week Uruguay 2025 se consolida como una plataforma de referencia regional que promueve la innovación, el diseño responsable y el intercambio entre profesionales, empresas y la comunidad, acercando la arquitectura y el diseño al público general.

Con su participación, Montes del Plata reafirma su compromiso con la sostenibilidad, la innovación y el impulso a iniciativas que promueven el desarrollo creativo y el uso responsable de los recursos naturales.