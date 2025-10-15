El Parlamento aprobó una reasignación presupuestal que duplica los recursos destinados a la sede de la Universidad de la República (UDELAR) en el departamento de Colonia, al pasar de dos a cuatro millones de pesos anuales.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La medida fue incluida en el marco del debate del proyecto de Presupuesto Nacional 2025-2029 y tiene como destino específico la mejora de la infraestructura y el fortalecimiento edilicio de la sede universitaria en ese departamento. El incremento fue resultado del acuerdo entre representantes de distintas bancadas parlamentarias del departamento de Colonia, quienes respaldaron de forma conjunta la iniciativa.

La reasignación presupuestal busca consolidar el proceso de descentralización educativa impulsado por la Universidad de la República, con el objetivo de ampliar la cobertura territorial de la educación terciaria y generar mayores oportunidades de acceso para estudiantes del interior del país.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Desde el Parlamento se valoró el respaldo transversal a la propuesta, entendida como un paso clave para fortalecer la presencia universitaria en Colonia, fomentar el desarrollo local y garantizar condiciones equitativas para el acceso a la educación pública superior.