Mario D’Amico Holzmann, reconocido organero uruguayo radicado en Suiza, visitará la ciudad de Mercedes este jueves 16 de octubre, a partir de las 9.00 horas. Su nombre cobró notoriedad internacional tras liderar la restauración del órgano de la catedral de Notre-Dame de París, seriamente dañado en el incendio de 2019.

Durante su estancia, D’Amico evaluará el estado del antiguo órgano de tubos de la capilla María Auxiliadora, con el propósito de estudiar su posible restauración. Se trata de un instrumento de gran valor patrimonial, cuya relevancia histórica y musical es desconocida para buena parte de la comunidad.

Además de su trayectoria como restaurador de órganos, D’Amico impulsa un proyecto que busca dotar a distintas iglesias uruguayas de órganos y clavecines recuperados en Europa. Este año, por ejemplo, fue instalado un órgano en la catedral de Salto, cuya inauguración oficial se prevé para el 24 de octubre. Otro instrumento será presentado próximamente en Rocha, mientras que diversas parroquias del país han manifestado interés en sumarse a esta iniciativa.

Gracias a las gestiones del organero, los costos de adquisición y transporte de estos instrumentos son considerablemente bajos, facilitando así su llegada a distintas regiones del país. Su trabajo no sólo contribuye a la recuperación de un patrimonio musical de alto valor, sino que también promueve el acceso a una experiencia cultural pocas veces disponible en el interior del país.