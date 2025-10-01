PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Carmelo — El Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) avanza en el proceso de renovación de su sede en Carmelo, en el marco de un plan de modernización de varias dependencias en el interior del país. La obra, actualmente en etapa licitatoria, contempla la construcción de una nueva infraestructura de 460 metros cuadrados y un plazo estimado de ejecución de seis meses, según confirmaron fuentes bancarias a Carmelo Portal.

Aunque aún no se ha adjudicado la empresa que llevará adelante los trabajos, desde el BROU aseguraron que la sucursal carmelitana se encuentra entre las primeras en la lista de reformas a concretar. Le siguen las oficinas de Trinidad y Mercedes.

El proyecto para Carmelo no incluye alojamiento para funcionarios, pero sí prevé mejoras sustanciales en la atención al público y los servicios automatizados. La futura sede contará con un box de caja tradicional y un moderno lobby de autómatas disponible las 24 horas, equipado con tres cajeros automáticos.

En paralelo, la ciudad de Juan Lacaze se prepara para inaugurar una nueva sede bancaria, diseñada y construida especialmente para funcionar como entidad financiera, lo que marca una nueva etapa en la infraestructura del BROU en el departamento de Colonia.

Con estas obras, el banco apunta a actualizar su red de oficinas y brindar un servicio más ágil, accesible y adaptado a las necesidades actuales de sus usuarios.