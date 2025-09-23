Washington, 23 sep (EFE).- El Grupo del Banco Mundial anunció este martes que está «acelerando el apoyo a Argentina», ante las turbulencias que atraviesa, y para ello adelantará el envío de unos 4.000 millones de dólares ya incluidos en el programa de apoyo aprobado en abril para el país latinoamericano.

El anuncio llegó poco después del encuentro entre el presidente argentino, Javier Milei, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, muy esperado ante la inestabilidad económica desatada por la dura derrota del oficialismo en las recientes legislativas en Buenos Aires.

Esta próxima partida, incluida en un monto total de 12.000 millones de dólares aprobado en abril, se destinará en «los próximos meses» y combina «la financiación del sector público con la inversión y la movilización de recursos del sector privado» para «respaldar las reformas y el plan de crecimiento a largo plazo del país», aseguró el Banco Mundial en un comunicado.

«Este paquete se centrará en pilares clave de la competitividad: el desarrollo del sector minero y la extracción de minerales críticos; el impulso del turismo como generador de empleo y desarrollo local; la ampliación del acceso a la energía, y el fortalecimiento de las cadenas de suministro y la financiación a las pequeñas y medianas empresas», añade el escrito.

La entidad insistió en que mantiene su «firme confianza en los esfuerzos del Gobierno por modernizar la economía, implementar reformas estructurales, atraer inversión privada y generar empleo».

En la reunión entre Trump y Milei, la primera oficial que han mantenido los dos como presidentes, estuvieron presentes hoy también sus principales responsables de Economía, Scott Bessent y Luis Caputo.

El encuentro y el anuncio del Banco Mundial llegan tras fuertes caídas de los bonos de deuda y del peso argentino, e incrementos de su índice de riesgo ante las dudas sobre la viabilidad de las reformas comprometidas con las entidades prestatarias multilaterales tras la debacle electoral del partido de Milei, la Libertad Avanza, a principios de septiembre.

No obstante, los mercados en Argentina se dieron ayer un respiro después de que el mismo Bessent afirmara que EE.UU. está «listo para hacer lo necesario» para «apoyar» a Argentina mediante diversas alternativas, incluyendo la compra de deuda soberana o un acuerdo de ‘swap’ de divisas entre la Reserva Federal y el Banco Central argentino.

Durante la bilateral de hoy, Trump a su vez afirmó que su Gobierno brindará apoyo a Argentina, aunque consideró que el país no necesitará «un rescate económico» gracias al «trabajo fantástico» de Milei, al que también dijo hoy que respalda para una reelección en 2027.