PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Con motivo de su extensa trayectoria en la promoción de la radioafición y la divulgación científica, el Radio Club Uruguayo anunció la realización de un conversatorio con el comunicador argentino Adrián Korol, actual director de RAE – Radiodifusión Argentina al Exterior. El encuentro tendrá lugar el próximo 25 de septiembre a las 19.30, en la sede de la institución, ubicada en Simón Bolívar 1195, Montevideo.

La actividad está dirigida a radioaficionados, comunicadores y público en general, y busca generar un espacio de diálogo en torno al rol actual de la radio y sus proyecciones en un entorno cada vez más digitalizado. El club invita a la prensa a cubrir el evento y a conocer más sobre sus iniciativas y el impacto de la radioafición en Uruguay.

Korol, que también coordina la emisora antártica LRA36 Radio Nacional Arcángel San Gabriel, es una figura destacada de la radio argentina. Comenzó como diexista en 1978 y desde 1981 desarrolla una labor ininterrumpida en medios públicos, combinando su pasión por las ondas con una sólida formación en comunicación multimedia.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Fundado en 1933, el Radio Club Uruguayo celebra este año 92 años de historia. En su sede, conserva documentos y recuerdos que dan cuenta de su compromiso con la divulgación técnica y la construcción de comunidad. Allí también opera una estación que le permite comunicarse con la Estación Espacial Internacional (ISS) y con radioaficionados de todo el mundo.

El evento con Adrián Korol se inscribe en una serie de actividades que buscan acercar la radioafición a nuevas generaciones y reafirmar su vigencia como herramienta de comunicación global.