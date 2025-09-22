El Municipio de Carmelo continúa desarrollando el programa “Sé Parte de tu Municipio”, que convoca a vecinos a reuniones con el Concejo Municipal en distintos barrios.

El lunes 22 de septiembre, a las 18.30, se realizará una instancia en el Club Saravia, dirigida a residentes del barrio Saravia. El martes 23, a las 19.00, el encuentro será en la Sociedad Criolla La Querencia, con vecinos de Colonia Estrella.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

En ambas convocatorias se habilitará un espacio para presentar propuestas, realizar planteos e intercambiar información sobre temas de interés barrial, en presencia de autoridades del Municipio.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Estas actividades forman parte del calendario de encuentros que el Concejo Municipal viene organizando en diferentes zonas de la ciudad.