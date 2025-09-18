Con el foco puesto en ampliar las oportunidades de acceso a la vivienda digna en el interior del departamento, los alcaldes de Conchillas, Cufré y Tarariras, junto al diputado Mario Colman, se reunieron recientemente con el presidente de MEVIR, Andrés Lima, para solicitar la inclusión de estas tres localidades en futuros planes del organismo.

El encuentro fue confirmado por el propio legislador a través de redes sociales, donde explicó que la delegación planteó formalmente la necesidad de desarrollar proyectos habitacionales en estas ciudades, donde la demanda por soluciones de vivienda continúa en aumento.

Participaron del encuentro el alcalde de Conchillas, Martín H. Alcalde, el de Cufré, Anthony Müller, y la alcaldesa de Tarariras, Marisel Saporiti, quienes acompañaron a Colman en la presentación de la solicitud ante las autoridades de MEVIR.

La reunión se enmarca en una serie de gestiones que distintas autoridades del departamento de Colonia vienen realizando para descentralizar los programas de vivienda y atender las necesidades específicas de las pequeñas localidades rurales y urbanas del interior.

Desde MEVIR no trascendieron detalles sobre los próximos planes, pero la presencia del presidente del organismo en la reunión fue interpretada como una señal de apertura al diálogo y evaluación de las propuestas presentadas.

La demanda por nuevas soluciones habitacionales en Conchillas, Cufré y Tarariras se vincula, según los representantes locales, no solo con el crecimiento demográfico, sino también con la necesidad de fortalecer el arraigo y evitar el éxodo de familias jóvenes hacia centros urbanos mayores.