El aprendizaje florece cuando se trabaja en conjunto. Así lo demostraron los estudiantes del Liceo Dr. David Bonjour y la Escuela N.º 92 de Carmelo, que compartieron una jornada educativa diferente y enriquecedora como parte del proyecto ambiental “Sere-mos raíces fuertes”.

La actividad, coordinada por la maestra Patricia Ruch, reunió a alumnos de 4.º año de la Escuela N.º 92 y a los grupos de 7.º2 y 7.º3 del liceo, en un taller interactivo donde se aplicó la premisa de que “se aprende haciendo”.

Los jóvenes liceales presentaron a sus pares escolares los objetivos y alcances de su proyecto, que busca promover el cuidado del medio ambiente a través de acciones concretas como la plantación de árboles nativos en la playa Seré. Además, invitaron a los niños a sumarse a esta próxima etapa de reforestación.

Una de las actividades centrales del encuentro fue la elaboración de bombas de semillas utilizando la técnica Fukuoka, un método de siembra natural que permite cultivar sin alterar el suelo. En este caso, las semillas elegidas fueron de espinaca y rúcula, y serán plantadas en la propia Escuela N.º 92 como resultado directo del taller.

El encuentro estuvo marcado por el entusiasmo, la participación activa y el intercambio entre estudiantes de distintos niveles educativos. Además de trabajar en la confección de las bombas de semillas, los grupos compartieron juegos y actividades lúdicas que reforzaron los lazos y el espíritu colaborativo.

Desde la comunidad educativa celebraron la instancia como un claro ejemplo de cómo el trabajo interinstitucional y en equipo “hace que todo sea más fácil”, potenciando no solo el conocimiento, sino también valores como el compañerismo, la conciencia ambiental y la acción responsable.