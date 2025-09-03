El presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, destacó que esta medida forma parte de los compromisos de gestión asumidos por el Gobierno. “Parece básico, pero la alimentación mejora la convivencia. Compartir el pan con otros tiene que ver con la construcción de comunidad y también mejora la asistencia al sistema educativo”, afirmó.

Caggiani también subrayó el carácter transversal del proyecto. “Atender la inseguridad alimentaria es parte de una política de acumulación positiva. Todos los gobiernos han avanzado en este tema, que realmente nos unifica”, sostuvo. Según indicó, esta será la mayor expansión de infraestructura de comedores en la educación media en la historia del país.

Inversión y alcance

La iniciativa contempla una inversión total superior a los 322 millones de pesos uruguayos y se ejecutará antes de marzo de 2026, fecha prevista para la entrada en funcionamiento de los nuevos espacios.

28 comedores se construirán en centros de Secundaria , con una inversión de aproximadamente 160 millones de pesos .

Otros 28 se destinarán a escuelas técnicas de UTU , con una inversión cercana a 163 millones de pesos .

En total, se construirán 52 comedores nuevos prefabricados y se remodelarán otros cuatro.

Características de las construcciones

Cada módulo tendrá 90 metros cuadrados e incluirá cocina equipada, áreas de comedor, galerías techadas y sistemas de saneamiento. La capacidad estimada por unidad es de hasta 60 comensales simultáneos.