La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación felicitó este viernes a Javier Correa por la defensa de su tesis doctoral en Historia, titulada “Dictadura, reconfiguración institucional y actitudes sociales en Colonia y Durazno, Uruguay (1973-1985)”.

El trabajo académico indaga, desde una perspectiva regional, los efectos de la dictadura cívico-militar sobre las estructuras locales de poder y las respuestas sociales en dos departamentos claves del interior: Colonia y Durazno.

Correa nació en 1979 en Quilmes, Argentina, en el seno de una familia de origen uruguayo. En 1989 se trasladó a Durazno, donde residió hasta 1997, año en que se mudó definitivamente a Colonia Valdense, lugar en el que radicó su vida personal y académica.

La obtención de este doctorado representa no solo un reconocimiento a su trayectoria individual, sino también un aporte significativo al campo de los estudios históricos sobre el período 1973-1985 en el interior del país, un espacio que todavía requiere ser investigado con mayor profundidad.

Con esta tesis, Javier Correa se suma a la generación de investigadores que buscan tender puentes entre la historia nacional y las memorias locales, contribuyendo a ampliar la comprensión de cómo la dictadura marcó la vida de las comunidades fuera de Montevideo.