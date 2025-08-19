Montevideo, 19 de agosto de 2025. — Montes del Plata y la Sociedad Uruguaya de Pastoreo Racional (SUPRA) firmaron un acuerdo marco de cooperación para capacitar y acompañar a productores ganaderos en la implementación de sistemas de pastoreo racional en predios forestados. La iniciativa busca consolidar prácticas sostenibles que optimicen el uso de los recursos, mejoren la rentabilidad y contribuyan al cuidado ambiental.

Como puntapié inicial de la alianza, se realizó la actividad virtual “Pastoreo racional, del libro al campo”, que convocó a más de 150 participantes, entre productores vinculados a Montes del Plata y socios de SUPRA. La charla, a cargo del ingeniero agrónomo Adrián Bálsamo, profundizó en los fundamentos y beneficios del pastoreo racional, además de presentar los objetivos del acuerdo.

Acciones previstas

Entre las primeras acciones, se visitará un predio de Montes del Plata donde ya se aplica el sistema de pastoreo racional, registrando y difundiendo la experiencia para motivar a otros productores a sumarse. También se realizará la evaluación técnica de diversos predios con potencial de implementación, acompañada de jornadas de trabajo en cada establecimiento, diagnósticos iniciales, planes de mejora y la presentación de informes con recomendaciones.

El acuerdo contempla además la inscripción de más de 30 productores de Montes del Plata en SUPRA, integrándolos a una red de intercambio y capacitación. Se prevé el desarrollo de instancias teórico-prácticas, tanto virtuales como presenciales, sobre manejo del agua, subdivisiones y alambrados, planificación de carga ganadera y otros temas técnicos. El plan se complementará con talleres de gestión financiera, cierre de carpetas y foros de discusión sobre desafíos del sector.

Un espacio pionero

Con vigencia de dos años, la alianza apunta a conformar el primer Grupo de Pastoreo Racional en Forestación del Uruguay, integrando a productores en un espacio de intercambio que promueva esta práctica en el sector forestal-ganadero.

“Este acuerdo refleja nuestro compromiso con la producción sostenible, integrando la forestación y la ganadería bajo un manejo más eficiente y amigable con el ambiente”, señaló Gonzalo Martin, gerente de Alianzas Estratégicas de Montes del Plata.

“El pastoreo racional ha demostrado ser un sistema de manejo que produce más pasto y más carne por hectárea, además de ser una tecnología más resiliente ante las inclemencias climáticas. Con este convenio podremos ampliar su alcance a un sector clave y pujante del país”, afirmó el presidente de SUPRA, Juan Pablo Silva de Lisa.