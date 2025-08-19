El jueves 21 de agosto de 2025 se celebrará en Montevideo la tercera sesión plenaria del Congreso de Intendentes, una instancia que reunirá a los 19 jefes departamentales para discutir temas de alcance nacional vinculados al desarrollo territorial, la gestión institucional y la coordinación interdepartamental.

La jornada comenzará a las 10:00 horas con la aprobación de actas de sesiones anteriores y la designación del consejero en representación del Partido Coalición Republicana. A continuación, la Mesa del Congreso presentará un informe sobre gestiones realizadas ante Ancap, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En ese marco, también se pondrá a consideración el borrador de bases del Programa de Caminos Rurales Productivos (PCRP) Concursable, la invitación a sesionar en la Feria de la Construcción en octubre y el análisis del proyecto de ley sobre ingresos de funcionarios en los gobiernos departamentales.

Educación y desarrollo tecnológico

Uno de los puntos centrales de la sesión será la audiencia con el Consejo Directivo Central de la Universidad Tecnológica (Utec), prevista para las 10:45. La rectora, Valeria Larnaudie, junto a los consejeros Álvaro Pena y Marcelo Ubal, presentarán el Plan Estratégico Utec 2025–2030. El intercambio con los intendentes buscará identificar prioridades regionales y avanzar en una mayor articulación institucional que fortalezca el desarrollo territorial a partir de la educación tecnológica.

Capacitación y empleo

El plenario también recibirá un informe sobre los avances del programa Uruguay Impulsa: trabajo y capacitación, que detalla cupos y actividades disponibles en cada departamento, como herramienta de inserción laboral y fortalecimiento de competencias en el interior del país.

Compromiso social

A las 12:00 horas será el turno de la Fundación Pérez Scremini, que presentará la campaña nacional de 19 carreras solidarias —una en cada departamento— a realizarse entre setiembre y octubre, en apoyo a la lucha contra el cáncer infantil.

Rol político e institucional

La sesión culminará con la designación de delegados del Congreso en distintas comisiones y el tratamiento de asuntos varios. Con esta agenda, el Congreso de Intendentes vuelve a poner en el centro de la discusión nacional el fortalecimiento institucional, la educación tecnológica, la capacitación laboral y el compromiso social, consolidando su rol como espacio de articulación política e interdepartamental en beneficio del desarrollo del país.