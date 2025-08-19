La tarde del 19 de agosto llegó con un aviso que se repitió en las radios, en los grupos de WhatsApp y en las pantallas de los celulares: Advertencia Amarilla por lluvias abundantes. El Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) puso hora y nombre a lo que ya era un hecho: la lluvia había comenzado a caer y no sería poca cosa.

Desde las 14:10, y con actualización a las 18:10, gran parte del país quedó bajo advertencia por una depresión atmosférica capaz de volcar entre 20 y 40 milímetros en pocas horas, con tormentas aisladas, ocasional caída de granizo, descargas eléctricas y ráfagas de viento fuerte.

El parte oficial

La advertencia rige para todo Colonia, Montevideo, Canelones y una extensa lista de departamentos: Durazno, Soriano, Maldonado, Rocha, San José, Lavalleja, Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo, Treinta y Tres, Florida, Flores, Río Negro y varias localidades de Paysandú como Guichón, Porvenir y Piedras Coloradas. El mapa del país se tiñó de amarillo, señalando que la probabilidad de que el fenómeno continúe supera el 75%.

Entre la rutina y la espera

En las ciudades, la lluvia ya se siente en las calles: veredas encharcadas, paraguas apurados, toldos recogidos a último momento. En los barrios, las canaletas se ponen a prueba y los baldes se llenan rápido en los patios. En el campo, los productores observan cómo el agua moja la tierra y hacen cálculos: para algunos será alivio, para otros, complicación.

La tormenta ya llegó, pero lo que viene aún es incierto. Entre descargas eléctricas y ráfagas de viento, el pronóstico sigue siendo parte de cada conversación.

Un país que habla del tiempo

El tiempo, en Uruguay, no es un tema menor ni un dato accesorio: atraviesa la cultura cotidiana. Desde los pronósticos que marcan la jornada escolar hasta las charlas en la feria, la lluvia y el viento son relatos compartidos. La advertencia meteorológica no solo señala una amenaza natural: marca una forma de vivir, de cuidarse, de esperar juntos a que pase el temporal.

Hoy, como tantas veces, el cielo se convierte en noticia y el país ajusta su ritmo al compás de las nubes que ya descargan sobre pueblos y ciudades.