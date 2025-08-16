Montevideo, 15 ago (EFE).- Peñarol perdió este viernes su invicto en el torneo Clausura uruguayo al caer por 2-1 frente a Boston River en un encuentro de la tercera jornada que disputó con mayoría de suplentes.

A cuatro días del partido que disputará ante el argentino Racing Club por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, ninguno de los jugadores del equipo ‘mirasol’ que estuvo en la ida saltó al campo en esta jornada.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

En el estadio Campeones Olímpicos, de la ciudad de Florida, el conjunto local se adelantó por intermedio de Guillermo López y duplicó gracias a Agustín Albarracín. Sobre el final, Matías Arezo descontó para Peñarol.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Con este resultado, luego de dos victorias, el conjunto aurinegro dejó sus primeros puntos por el camino y quedó con seis unidades, mientras que Boston River mantuvo su invicto y llegó a siete.

Este sábado, Nacional buscará en el juego frente a Progreso recuperarse de la dura derrota sufrida en el Clásico.

También se jugarán los partidos Juventud-Miramar Misiones y Liverpool-Montevideo Wanderers, mientras que el domingo se disputarán los encuentros River Plate-Montevideo City Torque, Racing-Defensor Sporting y Plaza Colonia-Cerro.

El lunes, la fecha llegará a su final con el lance en el que Danubio visitará a Cerro Largo.

Un día después, Peñarol jugará el partido de vuelta por la Libertadores frente a Racing en el estadio Presidente Perón, de Buenos Aires, al que llegará con la ventaja del triunfo por 1-0.

Lo más probable es que el técnico del cuadro aurinegro, Diego Aguirre, apueste por un once similar al que utilizó en el estadio Campeón del Siglo y forme con Brayan Cortés, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Javier Méndez, Maximiliano Olivera, Ignacio Sosa, Eric Remedi, Javier Cabrera, Jesús Trindade y Maximiliano Silvera.

La principal duda pasa por la presencia de Leonardo Fernández, quien ante la Academia se retiró lesionado a los 20 minutos de la primera parte. En caso de no jugar, David Terans podría reemplazarlo. EFE