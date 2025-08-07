MONTEVIDEO — La Comisión Especial de Tenencia Responsable y Bienestar Animal de la Cámara de Diputados fue convocada esta semana para tratar una propuesta de modificación al artículo 10 de la Ley N.º 18.471, normativa que establece el marco legal para la protección, tenencia y control responsable de animales en el país.

La iniciativa en estudio busca prohibir la cría, reproducción, comercialización, transferencia, adopción e importación de perros clasificados como potencialmente peligrosos, en un intento por fortalecer la regulación de estas razas y prevenir situaciones de riesgo para la seguridad pública.

Hacia un marco más estricto y actualizado

El artículo 10 vigente establece los principios generales sobre tenencia responsable, pero delega a la reglamentación el tratamiento específico de ciertas razas. La propuesta presentada ante la comisión parlamentaria apunta a saldar ese vacío, mediante una norma más clara y restrictiva.

El texto en discusión plantea, además, reforzar el enfoque preventivo, promoviendo condiciones adecuadas de convivencia urbana y rural, y fomentando la educación en bienestar animal.

Debate con múltiples voces

En el marco de esta discusión, la comisión proyecta convocar a organizaciones protectoras de animales, especialistas en comportamiento canino, colegios veterinarios y autoridades sanitarias. El objetivo es nutrir el análisis parlamentario con una visión integral, que contemple tanto la seguridad ciudadana como los derechos de los animales.

El tema genera posiciones encontradas: mientras algunos sectores abogan por la prohibición total de ciertas razas, otros advierten sobre el riesgo de estigmatizar animales por su raza y reclaman una evaluación caso por caso.