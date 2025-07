Ella Cuadra, Melanie Sánchez, Anahí De León e Irú Milesi tienen algo en común, más allá de haber nacido en Uruguay: los cuatro acaban de regresar de una experiencia educativa única, tras culminar sus estudios secundarios en colegios del movimiento United World Colleges (UWC) ubicados en Singapur, Tanzania, Bosnia y Gales, respectivamente. Una aventura de dos años que no solo implicó libros y exámenes, sino también inmersión cultural, servicio comunitario y una convivencia con jóvenes de todo el mundo.

Seleccionados mediante un riguroso proceso llevado adelante por el comité nacional de UWC Uruguay, los estudiantes accedieron a esta oportunidad por su mérito académico, su liderazgo y su compromiso social. El movimiento UWC, presente en más de 150 países, ofrece formación intercultural con el objetivo de construir un mundo más pacífico y sostenible. Cada uno de los 18 colegios distribuidos en cinco continentes otorga becas adaptadas a la situación económica de cada familia, garantizando la equidad en el acceso.

Durante los dos años de formación, los estudiantes no solo cursaron el exigente Bachillerato Internacional (IB), sino que también participaron en actividades comunitarias, proyectos ambientales y experiencias que promovieron la empatía, el respeto por la diversidad y la conciencia global.

Desde Colonia, Ella Cuadra se integró a la comunidad de UWC en Asia, mientras que Melanie Sánchez, de Montevideo, vivió en África Oriental. Anahí De León e Irú Milesi, ambos de Canelones, compartieron sus años entre los paisajes de Europa del Este y el Reino Unido. Cada uno, en contextos diferentes, representó al país con compromiso, generando lazos y compartiendo sus realidades con pares provenientes de culturas tan diversas como Filipinas, Noruega o Palestina.

Irú Milesi resume su vivencia con una frase que refleja el espíritu del programa:

“UWC no solo me enseñó cómo funciona el mundo, sino que también me preparó para actuar en él. Hoy me siento más preparado que nunca para seguir mis pasiones y contribuir a la construcción de un mundo más sostenible, con experiencias y conocimientos que pocas personas tienen a mi edad”.