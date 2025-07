Montevideo, 24 jul (EFE).- El Gobierno de Uruguay hizo un llamado «urgente» al de Israel a permitir «el acceso de la asistencia humanitaria a través de las Naciones Unidas» con el fin de resolver «la hambruna que se está extendiendo en Gaza».

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Así lo indica un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el que el país suramericano rechazó toda acción que promueva cambios territoriales o demográficos en los territorios palestinos ocupados y reafirmó «su apoyo a la solución biestatal».

«El Gobierno de la República Oriental del Uruguay reitera el llamado urgente a Israel a permitir el acceso de la asistencia humanitaria a través de las Naciones Unidas y en base a los principios del Derecho Internacional Humanitario, con el fin de resolver la hambruna que se está extendiendo en Gaza», subraya el documento.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Y añade: «Uruguay rechaza toda acción que promueva cambios territoriales o demográficos en los Territorios Palestinos Ocupados y reafirma su apoyo a la solución biestatal, con dos Estados que convivan en paz, según las fronteras de 1967».

En ese sentido, subraya que esa es «la única alternativa» que respeta el principio de libre determinación de los pueblos y su derecho inalienable a vivir en paz.

«De esta forma, nos sumamos una vez más a la voluntad de la gran mayoría de los integrantes de la comunidad internacional», concluye el texto.

Más temprano, en una rueda de prensa, el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, dijo que Uruguay evalúa la posibilidad de enviar alimentos a Gaza a través de la Organización de las Naciones Unidas.

«Nosotros tenemos las mayores voluntades, lo dijo el presidente, nosotros tenemos leche en polvo y tenemos arroz. El punto es que no vamos a tirar la comida a la basura», enfatizó.

De acuerdo con esto, Lubetkin, agregó: «No es un problema de voluntad, es un problema de presionar políticamente y nosotros nos sumamos a las voces internacionales para que se libere la posibilidad de que Naciones Unidas, no otra instancia, no instancias privadas ni organizaciones no gubernamentales, sino las Naciones Unidas, por su rol, sean los responsables y que se permita por parte de las Fuerzas Armadas de Israel que acceda la alimentación para los ciudadanos de Gaza».