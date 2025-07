Montevideo, 12 jul (EFE).- Un paro llevado adelante en Uruguay por el sindicato de trabajadores de Ancap afecta el suministro de combustible de aeronaves y podría comprometer la actividad del principal aeropuerto del país «en las próximas horas».

Así lo informó la Ancap este sábado mediante un comunicado en el que indicó que las medidas sindicales que mantiene la Federación Ancap (Fancap) desde el pasado jueves «han afectado el suministro de combustible de aviación», por lo que la conectividad del Aeropuerto Internacional de Carrasco de la capital «podría verse resentida en las próximas horas».

«El Directorio de Ancap lamenta la situación y entiende que esta medida es desproporcionada, ya que se mantiene un diálogo abierto con el sindicato (…) Este Directorio ha avanzado en la definición de soluciones concretas a diferentes temas reclamados (…) y están agendadas otras instancias para continuar progresando en las conversaciones», lee el comunicado.

De acuerdo con Ancap, la afectación se debe a «la negativa sindical de conceder la excepción para el abastecimiento de JET-A1 tal como indica la normativa».

«Ancap comunicó a (la) Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica para que las distintas compañías aéreas, en base al inventario disponible en distribuidoras, tomen los recaudos correspondientes», detalla el texto, que aclara que esto impacta «únicamente a la operativa del Aeropuerto (Internacional) de Carrasco».

En diálogo con EFE, el secretario general de Fancap, Manuel Colina, dijo que los paros que lleva adelante el sindicato desde el pasado jueves están motivados por el reclamo de mayor presupuesto para inversión en tecnología e ingreso de personal para revertir la situación de «achique y desmantelamiento» que, aseguran, se produjo en el gobierno de Luis Lacalle Pou.

Sin embargo, según Colina, el paro previó que no se viera afectada «ni a la carga de combustible para la gente, en las estaciones de servicio, ni el suministro de supergas ni las cargas de combustible para los servicios esenciales: hospitales, cárceles, ministerios, Fuerza Aérea, etcétera», pero no alcanzó al aeropuerto por no estar catalogado como servicio esencial.

«Además, (sobre) el JETA-1, antes nosotros teníamos una planta en Carrasco por la que teníamos control del stock que existía en esa planta y a partir del gobierno pasado, que decidió privatizar todas las plantas de aerocombustibles, perdimos ese control», explicó.

«Ya no tenemos esa capacidad de saber qué stock hay, cuántos días de autonomía tiene el aeropuerto, está todo en manos de privados y pasan estas cosas, haces un paro de un día y se quedan sin combustible. Esto si el Estado estuviera presente no sucedería», recalcó Colina, quien acotó que el lunes se reestablecerá el servicio.