Hay relojes que no solo marcan las horas: cuentan historias. Las guardan. Las atan a un apellido, a una calle, a una vitrina. En Carmelo, hay un lugar donde el tiempo no se oxida: Casa Osta, que este 1.º de junio cumple 87 años de existencia. No es solo un comercio. Es un testimonio vivo del trabajo familiar, de los oficios que se heredan como un reloj de pulsera, del pulso exacto entre dedicación y persistencia.

Todo empezó en 1938, en Sarandí Grande, departamento de Florida. Una relojería, joyería y bazar que abría sus puertas como quien abre un cuaderno nuevo: con el temblor inicial de los comienzos y la calidez de un proyecto compartido. En 1951, ese sueño cruzó el mapa y encontró un rincón definitivo: la ciudad de Carmelo.

Desde entonces, Casa Osta no solo vendió relojes y alianzas: vendió tiempo, compañía, gesto. Se volvió parte de los ritos familiares: el reloj de los quince años, los anillos del casamiento, el presente de jubilación, el colgante que recuerda a alguien. Una joya no es un objeto: es un fragmento de biografía. Y Osta entendió eso desde el primer día.

Hay apellidos que definen un rubro, que condensan un saber. Decir “Osta” en Carmelo es hablar de exactitud, pero también de afecto. Es un nombre que se pronuncia con naturalidad, como se nombra a un vecino conocido de toda la vida. Porque en el interior del país, los comercios no son solo puntos de venta: son mojones de ética laboral, espacios donde la cercanía y el compromiso intergeneracional construyen un capital que no figura en balances contables.

No hay franquicia capaz de imitar esa fidelidad entre rostro y mostrador. En Casa Osta, vender es escuchar, saber quién se casa, quién cumple años, quién perdió un anillo y vuelve por otro igual. Es participar de un mercado afectivo donde las relaciones valen más que la vitrina.

A lo largo de casi nueve décadas, la casa resistió cambios de moda, de moneda, de relojería digital. Pero nunca cambió su centro: la confianza. Esa palabra que no se mide en metros cuadrados ni en descuentos, sino en presencias sostenidas, en nombres que vuelven.

Hoy, cuando cumplir años en un comercio es casi un acto de fe, Casa Osta celebra sus 87 como lo hacen las buenas historias: en voz baja, pero con el corazón lleno. Agradeciendo a quienes estuvieron desde el principio y a quienes, cada día, siguen entrando por esa puerta donde el tiempo no solo se vende: se respeta. Se acompaña.