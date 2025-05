El comportamiento electoral en el departamento de Colonia revela una arquitectura política cada vez más asimétrica. La distribución del poder entre las tres principales fuerzas partidarias —el Partido Nacional, el Frente Amplio y el Partido Colorado— muestra una configuración que, lejos de ser coyuntural, responde a dinámicas estructurales que se arrastran desde principios de este siglo.

Una hegemonía consolidada

Con el 53,6% de los sufragios, el Partido Nacional no solo ratifica su histórica supremacía en el departamento, sino que extiende los márgenes de su dominio político. La tendencia, si bien no es inédita, representa una consolidación poco frecuente. La magnitud del apoyo recibido le permite ubicarse en una posición de predominio, que no se limita a ganar elecciones, sino a ejercer una gravitación política continua sobre el resto del sistema departamental.

La estabilidad de este caudal de votos sugiere la existencia de un núcleo electoral consolidado, sostenido por una trama de fidelidades históricas, presencia territorial efectiva y control institucional de espacios estratégicos. En este contexto, la hegemonía no se explica solamente por la adhesión a un programa o a un liderazgo, sino por la persistencia de una cultura política arraigada, resistente a la alternancia.

Un segundo lugar cada vez más distante

El Frente Amplio alcanza un 29,7%, marcando su peor desempeño en un cuarto de siglo. La cifra lo relega a una posición secundaria sin capacidad real de disputa. Aunque conserva una masa electoral relevante, su tendencia es descendente y fragmentada. La comparación con su pico histórico, cuando superó el 34%, sugiere una dificultad creciente para articular un proyecto competitivo en el territorio.

El retroceso no puede explicarse únicamente por factores de liderazgo o campaña. El problema parece más profundo: una desconexión entre la oferta política de la fuerza y las demandas materiales, culturales y simbólicas de los sectores sociales del interior. El discurso progresista encuentra límites cuando no logra traducirse en políticas tangibles o en representación concreta de los intereses locales. La consecuencia es una pérdida de densidad territorial y simbólica.

Un colapso en cámara lenta

Con apenas un 2,8%, el Partido Colorado registra su peor resultado desde que existen registros comparables. El dato no solo confirma la tendencia decreciente iniciada hace ya dos décadas, sino que la profundiza hasta niveles que ponen en entredicho su continuidad como actor político departamental. Este derrumbe no es una novedad, sino la consecuencia de un proceso de desgaste progresivo, en el que se han erosionado sus bases sociales, sus referentes locales y su capacidad de adaptación a un nuevo escenario.

La pérdida de relevancia es doble: cuantitativa —por su bajo caudal electoral— y cualitativa —por su insignificante influencia en la agenda política local—. No hay señales claras de renovación o de reposicionamiento, y su presencia se ha vuelto marginal. La caída no es solo electoral: es también organizativa y discursiva. Se ha desdibujado su perfil ideológico, se ha diluido su aparato territorial, y ha desaparecido su incidencia en las disputas centrales del departamento.

Un sistema en desequilibrio

El mapa electoral resultante muestra un sistema con bajo nivel de competitividad real. Una fuerza detenta la mayoría, otra pierde terreno sin revertir su techo histórico, y la tercera queda relegada a una función casi testimonial. Este desbalance plantea interrogantes sobre la vitalidad democrática a nivel departamental. La competencia efectiva —aquella que estimula la rendición de cuentas, la alternancia y la innovación política— se ve reducida cuando las diferencias entre las fuerzas se transforman en distancias estructurales.

El riesgo no está solo en el dominio de una fuerza, sino en la incapacidad del resto para disputarle el sentido del poder. Sin alternancia, los incentivos para el control ciudadano, la transparencia y la mejora en la gestión pública tienden a debilitarse. Lo que parece una victoria electoral también puede devenir en una rutina institucional donde se gestiona el statu quo sin tensiones transformadoras.