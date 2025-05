Durante la jornada electoral de este domingo, varios de los principales referentes políticos de Colonia acudieron a las urnas y compartieron sus impresiones con la ciudadanía.

Daniel Rey, candidato por la Unidad Popular (UP), votó pasadas las 17.00 en su circuito de la ciudad de Colonia. “Más allá de los resultados, es un gran orgullo formar parte de una fuerza política que no claudica, que no se entrega y que hoy se presenta como una opción más para los colonienses”, afirmó. “Espero —reitero, más allá de los resultados— haber cumplido con el mandato de mis compañeros y compañeras”, agregó.



Por el Partido Nacional, el diputado Mario Colman expresó en su cuenta de X: “Con mucha alegría y convicción votamos en mi querida escuela 104 de Conchillas. Cuidemos y valoremos nuestra hermosa democracia. ¡Viva el Uruguay!”.

Guillermo Rodríguez, también nacionalista, votó en el Liceo 2 de Carmelo poco después del mediodía. Allí señaló que permanecerá en la ciudad para seguir de cerca el cierre del escrutinio. “Siento que he cumplido con mi deber. Tenemos ansiedad por conocer los resultados, pero, por sobre todo, mucha tranquilidad. Fue una campaña intensa”, sostuvo.

Desde el Frente Amplio, Carlos Fernández emitió su voto temprano y subrayó el esfuerzo colectivo: “Militamos con la convicción de que un departamento mejor es posible. Agradezco a los vecinos y vecinas por su tiempo y paciencia durante este extenso proceso electoral, y a los militantes, que hoy están defendiendo nuestra fuerza política en cada rincón. ¡Buena jornada, Colonia!”.

El intendente Carlos Moreira también votó al mediodía y expresó su respaldo a Rodríguez: “Con mucho optimismo, con mucha alegría y con el orgullo de ser blanco, apoyo a un candidato que, a mi juicio, es excepcional”.

María de Lima, por su parte manifestó que esta es una instancia muy especial, es una elección que significa mucho para Colonia y para mí. Creo que Colonia está en un punto de inflexión en donde hay varias propuestas para que los colonienses puedan elegir, y eso es una muy buena señal. Sin embargo, creo que nunca antes se había visto una distinción tan marcada como la que hemos logrado ahora con respecto al oficialismo. Hemos creado «Activá Colonia» que no es solo un slogan, es un llamado a la acción. Es haber detectado todas aquellas cuestiones en donde es necesario intervenir ya, de manera urgente, como por ejemplo: la empleabilidad, el turismo, el desarrollo social y económico, la descentralización real y planificada y la propia gestión departamental. En el marco de esta situación vengo a proponer una transformación con el foco puesto en el bienestar de la comunidad, en cada uno de los colonienses.

Este día es para reivindicar el derecho soberano que Uruguay nos concede, y para reflexionar críticamente sobre el rumbo que le queremos dar a nuestro querido Colonia.

Con mucha esperanza espero el resultado que, sea cual sea, siempre voy a celebrar que a los colonienses les vaya bien y, honestamente, quisiera tener esa responsabilidad.»

Daniel Palomares, del Partido Colorado, valoró la campaña como un aprendizaje colectivo: “Desafiamos un comienzo difícil y lo superamos con tenacidad. Si alcanzamos el éxito, nos comprometemos a cumplir nuestras promesas. Hemos aprendido a crecer y competir con humildad. Seguiremos adelante con esperanza en un futuro mejor, bajo las banderas de la libertad, el amor, la igualdad de oportunidades y la confraternidad”.