Por Pltgo. Abel Oroño

El próximo 11 de mayo se realizarán tres elecciones: las de 19 Intendentes, las de 31 Ediles por cada una de las Juntas Departamentales, así como los 5 Concejales para cada uno de los 136 Municipios convocados.

Una primera mirada sobre estos temas será, seguramente, el Intendente electo por cada uno de los Departamentos.

El escenario resultante de la elección de Intendentes reflejará la correlación territorial para el próximo quinquenio y registrará las eventuales variaciones en relación a la actualmente vigente, en el marco de una marcada continuidad de las últimas décadas. En cada una de las elecciones post dictadura ha habido algunas alternancias –pocas- y permanencias del mismo partido a cargo de ciertos departamentos.

También será de utilidad evaluar las poblaciones involucradas: más allá del número de Departamentos que gobernará cada Partido, cuántos habitantes tiene cada uno de ellos, sin perjuicio de registrar que en el Congreso de Intendentes, ámbito privilegiado de interacción entre el gobierno nacional y los gobiernos departamentales, cada Intendente tiene un voto, con absoluta independencia de la cantidad de votantes de cada uno, o de la población del Departamento que dirige.

En este sentido los valores extremos lo tienen Flores, con 26.271 habitantes y Montevideo, con 1.302.954, según el censo de 2023.

Parece de interés exponer algunas especulaciones sobre los eventuales resultados, en relación a la elección de Intendentes, a los efectos de ir reflexionando sobre el próximo escenario gubernamental territorial. Para ello he recogido los resultados de las diversas encuestadoras de opinión pública del mes de abril y alguna del mes mayo, que han sido pocas y referidas a pocos departamentos.

Por otro lado tomando los promedios de los márgenes de error publicados, he agrupado los Departamentos en las siguientes categorías: 1) escenarios no competitivos, aquellos Departamentos en los que la distancia de entre los Partidos está estimada en más de 7 puntos porcentuales, para prever la posibilidad de que aunque el error muestral termine en 3.5% en menos y el de otro en 3.5% en mas no pueda afectar el resultado final. 2) escenarios competitivos, colocando en este grupo a aquellos Departamentos en los que la diferencia de los resultados de las encuestadoras sea hasta de 7 puntos porcentuales y en los que, por tanto el error muestral promedio pueda cruzarse a la baja y al alza y eventualmente cambiar el partido ganador previsto inicialmente.

Escenarios no competitivos

Partido Colorado: Rivera, si bien no se conocen resultados de encuestas específicas todas las opiniones coinciden en que se continuará con la conducción colorada.

Partido Nacional:

Cerro Largo: con 11.4 puntos de diferencia, no parece haber competencia entre partidos, la disputa se da dentro del Partido Nacional

Artigas: 17 puntos de diferencia, se mantiene con mucha luz la preferencia hacia el Partido Nacional, a pesar de los hechos de corrupción de pública notoriedad.

Durazno: con 10 puntos porcentuales, no parece correr peligro la continuidad del Partido Nacional.

Flores: sin datos, pero históricamente de tradición blanca, la disputa se registra dentro del Partido Nacional.

Maldonado: 14 puntos de diferencia, reflejan un escenario de difícil alternancia.

Tacuarembó: 20 puntos, continuará la conducción con toda tranquilidad

Treinta y Tres: 23 puntos, igual comentario.

Rocha: 11 puntos de diferencia en una coalición tácita, hay un candidato colorado dentro del lema Partido Nacional. En 2020 pasó algo similar con un candidato de Cabildo Abierto, que contribuyó sustancialmente al triunfo del Partido Nacional que tuvo menos votos que el Frente Amplio, pero sumados lo superó.

Paysandú: parece ser la primera vez que, desde Larrañaga padre, existiera la fuerte posibilidad de que el Intendente saliente fuera reelecto.

Canelones: 11.4 puntos de diferencia laudan la perspectiva de continuidad del Frente Amplio frente a la primera experiencia de Coalición Republicana en este Departamento.

Montevideo: con 9.2 puntos reflejan la seguridad de continuidad del Frente Amplio.

Rio Negro: 16.8 puntos a favor del Frente Amplio conforman un escenario de alternancia casi segura. La no postulación a la reelección del Intendente saliente –pudiendo hacerlo- y crecimiento del Partido Colorado contribuyen a estas expectativas.

Escenarios competitivos

Florida: 1.5 puntos reflejan un escenario muy competitivo, aunque la confirmación de la postulación de Enciso y el desestimiento del Intendente saliente a postularse –pudiendo hacerlo- generan eventuales movimientos de las preferencias que generan incertidumbre sobre el resultado final.

Soriano: 2 puntos fue la mínima diferencia, pero con los últimos movimientos (liberación de la tobillera de Besozzi) y campaña de victimización hacen incierto el resultado.

Lavalleja: 3.5 puntos, con fuertes escándalos financieros del Intendente saliente generan expectativas de alternancia.

San José: 7 puntos a favor del Partido Nacional, está dentro del margen de error, es un escenario competitivo pero casi en el filo de las posibilidades.

Salto: ¿? Hay mucha variación en las mediciones que van de un resultado de alternancia, favor del Partido Nacional, a uno de continuidad a favor del Frente Amplio.

Colonia: 4.2 puntos de diferencia, con fuerte competencia dentro del Partido Nacional que puede contribuir a laudar la continuidad.

En resumen

De estas especulaciones y/o análisis de posibilidades pareciera emerger una sola posibilidad del Partido Colorado como gobernante, en Rivera, sin participar de ninguno de los escenarios competitivos como aspirante a ganador.

Un piso para el Partido Nacional de nueve Intendencias y un techo de 15, que es el número que tiene actualmente.

En Salto, podría ser la única experiencia de la Coalición Republicana con posibilidades de éxito, aunque muy disputada con el Frente Amplio, dentro de la misma el candidato del Partido Nacional está distanciado de su directo competidor colorado.

El Frente Amplio pareciera tener un piso de tres Intendencias –sustituyendo Salto por Rio Negro- disputa muy pareja en Salto -pero con peligro- y escenarios competitivos, pero corriendo detrás, en 5 Departamentos, que supondría un techo de 8.