Montevideo, 6 may (EFE).- El presidente Yamandú Orsi, aseguró este martes, tras un nuevo caso de violencia machista, que algunos dispositivos del Estado «están fallando» y que no se deben bajar los brazos.

Así lo expresó en una rueda de prensa que brindó en la ciudad de Fray Bentos, donde el Gobierno presentó las líneas estratégicas de salud mental nacionales para los próximos dos años.

«Algunos de nuestros dispositivos están fallando como Estado. No puedes evitar todo o resolver todo. Capaz que algunas alertas no las vemos y están ahí. No hay que bajar los brazos y siempre pensar que lo que estamos haciendo sigue siendo insuficiente», enfatizó el mandatario.

Este lunes, un hombre de 43 años mató en el departamento de Durazno a su pareja, de 42 años, y a una de las hijas de ambos, de 16.

Al mismo tiempo, hirió a otras dos hijas, de 12 y de 9 años, luego se suicidó.

Orsi dijo que cuando estas cosas suceden muy seguido se corre el riesgo de decir que son un dato de la realidad y remarcó que eso no es así, sino que es mucho peor.

«La violencia de genero sigue tan vigente y tan cruda como hace años y a veces complicándose más», remarcó el mandatario. EFE