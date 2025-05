“El municipio debe ser gestor de la gente, no un club de amigos”

La lista 3001A del Frente Amplio, encabezada por Norma Ortiz y Juan Franggi, plantea un cambio de modelo para el gobierno local en Carmelo. Proponen ordenar el municipio, profesionalizar la gestión y garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos.

—Norma, Juan, muy buenos días. ¿Con qué lista se presentan en estas elecciones municipales?

Juan Franggi : Buenos días. Nos presentamos con la lista 3001A, bajo el sublema “Para que las cosas pasen”.

—¿Qué sectores del Frente Amplio los respaldan?

Juan Franggi : Representamos al sector 99000, Nuevo Espacio. También nos apoyan la 1001 Partido Comunista, la 8001 del Chino Márquez , la 1813 del Turco Miguelena, y otros compañeros del Frente Amplio.

—Durante esta administración municipal hubo numerosas críticas sobre la asignación de recursos para actividades culturales y sociales. ¿Cuál es su propuesta en ese sentido?

Juan Franggi: Lo primero que vamos a hacer es ordenar el municipio. No puede seguir funcionando como un boliche de amigos. Tiene que ser un espacio de respeto, de legalidad y de funcionamiento colegiado. Hoy vemos prácticas que rayan el desorden y que desvirtúan la función institucional.

Norma Ortiz: El respeto es central. No es solo no insultar; es dejar hablar, considerar ideas distintas, no obligar a votar. La ciudadanía debe saber quién vota qué. Todo debe quedar documentado y al alcance de todos.

—¿Y cómo se logra eso?

Juan Franggi: Con transparencia. Cada compra, cada gasto, cada decisión, debe pasar por sesión, quedar registrada en acta, publicarse en la web del municipio. No se pueden firmar boletas “en la rodilla”. No más improvisación.

—¿Qué rol le asignan al concejal en ese esquema?

Norma Ortiz: El concejal debe ejercer control sobre el alcalde. Y el alcalde debe aceptar ese control. No se trata de oposición por oposición, sino de cumplimiento de la ley. Concejales y alcalde deben conocer sus competencias y respetarse mutuamente.

—¿Qué lugar tiene la prensa en su propuesta?

Juan Franggi: Fundamental. La prensa debe tener un espacio físico en el municipio, conectividad, acceso. No puede estar grabando con el celular en el piso. También hay que ordenar eso. La transparencia comienza por abrir las puertas a los periodistas.

—¿Qué harían en sus primeros cien días de gobierno?

Juan Franggi: Primero, ordenar el municipio. Segundo, activar el ordenamiento territorial. Sin eso no hay planificación posible. Y tercero, invertir en saneamiento y desagües. Son las prioridades más urgentes para dar calidad de vida.

—¿Qué visión tienen sobre el rol social del municipio?

Juan Franggi: El municipio es gestor, no asistencialista. Si alguien necesita ayuda, hay que ver si le corresponde a Mides, a Vivienda o a Acción Social. El municipio debe canalizar, articular, gestionar. No repartir por afinidad política.

—En varios pasajes han cuestionado la falta de controles, incluso a nivel departamental. ¿Qué observan allí?

Norma Ortiz: Hay casos que nos preocupan. El de Florencio Sánchez, por ejemplo. Hubo denuncias, una investigadora, y sin embargo gente involucrada sigue siendo candidato. Eso muestra que el sistema de control no está funcionando como debería.

Juan Franggi: También ha pasado con temas como el tránsito. Se inicia una investigación y después se diluye. Necesitamos un sistema que garantice continuidad, que no dependa del color político. Porque todo está conectado: la Junta, los municipios, la Intendencia.

—¿Cuál es su idea de municipio?

Juan Franggi: El municipio no es una persona, es un órgano colegiado. Las decisiones se toman en sesión, por mayoría o unanimidad, y deben quedar en acta. Esa es la única forma de garantizar honestidad. No se puede gobernar con mensajes de WhatsApp.

—¿Y el vínculo con la ciudadanía?

Juan Franggi: Tenemos que facilitar el acceso. Si una persona presenta una nota, debe recibir un número de expediente y una respuesta en cinco días. No podemos escudarnos en la burocracia. Hay que ser ágiles, eficientes y claros.

—¿Y su posición ante posibles irregularidades o actos de corrupción?

Norma Ortiz: Lo hemos dicho claro. Si algo no pasa por acta, si se compra algo sin respaldo formal, si se actúa sin autorización, es corrupción. No hay otra palabra. Y hay que decirlo.