Montevideo, 8 feb (EFE).- La larga racha de Nacional frente a su tradicional adversario y la oportunidad que tiene Peñarol de ampliar su ventaja en la clasificación marcarán este domingo un nuevo Clásico uruguayo.

El histórico estadio Gran Parque Central de Montevideo será testigo del encuentro que los dos equipos más grandes del país disputarán por la segunda jornada del Torneo Apertura.

Tras iniciar el mencionado certamen con una derrota frente a Montevideo City, Nacional buscará en su casa el primer triunfo y extender la más que favorable racha que mantiene frente a Peñarol, equipo que lo venció por última vez en abril de 2023.

Desde ese momento, entre oficiales y amistosos se disputaron ocho Clásicos que se saldaron con dos empates, dos triunfos del Tricolor en los penaltis y cuatro victorias en el tiempo reglamentario.

De hecho, los últimos dos se disputaron este año y dejaron una victoria de Nacional en un juego de carácter amistoso (3-1) y otra que le dio el primer título oficial de la temporada: la Supercopa Uruguaya (2-1).

Pensando en una nueva victoria, el entrenador del local, Martín Lasarte, apostará por un once que tendrá un cambio en el centro del campo y el regreso de Nicolás ‘Diente’ López a la delantera.

El atacante cumplió con la fecha suspensión que tenía y volverá al once inicial para acompañar a Jeremía Recoba y a Bruno Damiani.

De acuerdo con esto, el equipo Tricolor iría con Luis Mejía; Lucas Morales, Sebastián Coates, Julián Millán, Gabriel Báez; Luciano Boggio, Christian Oliva, Nicolás Rodríguez; López, Damiani y Recoba.

Por su parte, el colombiano Diego Herazo, el venezolano Rómulo Otero y el chileno Eduardo Vargas serán opciones de recambio.

Del otro lado, Diego Aguirre no podrá repetir el once que utilizó en la primera jornada, porque el centrocampista Damián García fue transferido al exterior y ya no forma parte de la plantilla.

Rodrigo Pérez ocupará su lugar en un equipo que en la primera jornada derrotó por 1-3 a Progreso e intentará volver a sumar de a tres para mantenerse en la primera posición y para tomar seis puntos de renta sobre Nacional.

Así, Peñarol jugará con Martín Campaña; Damián Suárez, Javier Méndez, Leonardo Coelho, Maximiliano Olivera; Pérez, Eduardo Darias; David Terans, Leonardo Fernández, Jaime Báez y Maximiliano Silvera.

De esta forma, el Tricolor y el Aurinegro se pondrán cara a cara por tercera vez en el año e irán por una victoria en el encuentro que más quieren ganar los fanáticos.

– Alineaciones probables:

Luis Mejía; Lucas Morales, Sebastián Coates, Julián Millán, Gabriel Báez; Luciano Boggio, Christian Oliva, Nicolás Rodríguez; Nicolás López, Bruno Damiani y Jeremía Recoba.

Entrenador: Martín Lasarte.

Martín Campaña; Damián Suárez, Javier Méndez, Leonardo Coelho, Maximiliano Olivera; Pérez, Eduardo Darias; David Terans, Leonardo Fernández, Jaime Báez y Maximiliano Silvera.

Entrenador: Diego Aguirre.

Árbitro: Esteban Ostojich.

Hora: 19:30 hora local (22:30 GMT).

Cancha: Estadio Gran Parque Central de Montevideo. EFE