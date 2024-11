PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Montevideo, 4 nov (EFE).- La ministra de Salud Pública, Karina Rando, aseguró este lunes que el aumento de casos de covid-19 sobre los que informó la semana pasada fue «circunstancial» y «no importante», por lo que (ese incremento) se mantiene estable.

Así lo indicó en una rueda de prensa en la que detalló que por el momento no considera necesario alertar a la población ni cambiar los procedimientos.

Asimismo, Rando confirmó que no han aumentado los ingresos a unidades de cuidados intensivos y señaló que no se disponen datos de casos a nivel poblacional por no existir actualmente un testeo masivo.

En cuanto a un nuevo refuerzo de vacunación, afirmó que este llegará «en el momento que sea necesario», independientemente del reciente aumento de casos y que la previsión sigue siendo vacunar una vez al año.

«Esto es dinámico, y si en algún momento se requiere una segunda dosis al año, se dará», expresó la ministra, que recordó que «es una enfermedad nueva» que se está viendo cómo se comporta después de la pandemia.

Y agregó: «Por ahora este aumento fue circunstancial y no fue importante. Por lo tanto, no amerita una nueva dosis de vacunación, pero siempre estamos atentos para ver si hay que cambiar las conductas».

Rando aseguró el pasado miércoles que hubo un incremento de casos de covid-19 en la región y también su país, por lo que se había notificado a los centros de alerta.

«Se han notificado los centro de alerta. Los centros centinela que tenemos en Uruguay han sido notificados de este aumento de covid y estamos muy atentos para ver si realmente es un aumento transitorio o si va a ser un aumento sostenido que va a requerir algún otro tipo de intervención, vacunación o lo que sea por parte del Ministerio de Salud Pública», puntualizó en ese momento.

Uruguay comenzó la vacunación contra la covid-19 el 1 de marzo de 2021 y desde ese momento más de 2.900.000 personas recibieron dos dosis y unas 2.080.000 recibieron tres.

Por otra parte, cerca de 850.000 personas tienen cuatro dosis y poco más de 180.000 recibieron una quinta. EFE