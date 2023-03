La Cooperativa Nacional de Productores de Leche (Conaprole) emitirá la 3ª Serie de Conahorro IV – un título transferible en dólares americanos – por hasta US$ 5.000.000. Las suscripciones se reciben desde las 08:00 hs de este lunes hasta el martes 21 de marzo inclusive.

Esta serie se emite con un plazo de 60 meses con tasas anuales de interés que van de 3% hasta 5% según tramo. Los intereses se pagan en forma semestral y la amortización del capital es al vencimiento el 20/03/2028.

El monto mínimo de inversión es de US$ 1.000 mientras que no hay límite máximo predeterminado. El desempeño de la última emisión fue de US$ 4,7 millones.

Guzmán Telesca, responsable de la estructura de endeudamiento y riesgo financiero de Conaprole, destacó que la cooperativa tiene la mejor calificación de créditos de una empresa privada en el Uruguay AA+, según Fix.Scr

(empresa afiliada a Fitch Ratings).

“En 13 años Conaprole ya emitió en el mercado de capitales cuatro programas, con más 55 emisiones por más de US$ 220 millones”, dijo Telesca. Y agregó: “Conaprole es la cooperativa de todos los uruguayos y con esto intentamos que los uruguayos no solo valoren la marca por sus productos, sino a la empresa como opción de inversión para su dinero”.