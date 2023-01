Por Dr. José Manuel Arenas Díaz

Edil Departamental del Frente Amplio

Si no fuera por la iniciativa puramente privada, sea esta de

empresarios o de organizaciones sociales sin fines de lucro, en

nuestro Departamento existiría casi nula actividad recreativa o

cultural para colmar las expectativas de las decenas de miles

que visitan o viven en uno de los lugares más lindos del país, y

del mundo, especialmente en temporada.

Esta situación pone de manifiesto una notoria ausencia de

planificación, y también de creatividad, lo que sumado a la

histórica tendencia de la comuna coloniense en no invertir

recursos más allá de lo básico, termina desaprovechando una

enorme estructura municipal que puesta enteramente al

servicio de la gente sería fuera de serie.

La hasta ahora sub-utilización de la magnífica y reconstruida

Plaza de Toros; las idas y venidas con el tema de los guarda-

vidas o con el icónico desfile de llamadas en Colonia del

Sacramento que en justa medida y finalmente se llevará a

cabo; la escasa asistencia a los productores rurales frente al

terrible flagelo de la sequía; así como la escasez de

actividades en una temporada que pinta – en principio y

parcialmente – positiva, demuestran un deterioro en la

gestión departamental que nos termina perjudicando más allá

de las afinidades políticas.



Cualquier lector afín al Intendente Moreira podría pensar que

se encuentra con la opinión de un opositor político que en el

juego democrático no hace más que criticar para obtener un

rédito electoral. Pues créase o no, nada más alejado de la

realidad, porque además de intentar ser prudente y respetuoso

en mis expresiones, considero que otras Intendencias inclusive

del Partido Nacional han sabido encarar los desafíos con mayor

compromiso y apertura. Y estoy totalmente abierto a debatir

ideas!



Es más, esto no implica por ejemplo, ignorar los esfuerzos que

se han hecho por mejorar la afluencia de turistas,

principalmente extranjeros, ni desconocer algunas apuestas en

tal dirección, como la presencia institucional en las ferias

internacionales de turismo más importantes de Argentina o

Brasil (¿Y en Madrid?). Tampoco supone evitar reconocer

loables actitudes de la Intendencia como las medidas puntuales

en la defensa de los accesos a Puerto Platero o la medida

cautelar “non edificandi” en la zona de Colonia Cosmopolita,

intentando preservar la hermosa faja costera.

Sin embargo, la ecuación resulta altamente insuficiente en un

pueblo tan rico y diverso como el coloniense, que además de

provocar con su esfuerzo arcas públicas económicamente

potentes, merece un viraje que transforme tremendo caudal de

talento en el mejor Departamento del país, como le gusta decir

al Intendente. Para eso se puede, y debe rendir mucho más.



Y en la actual coyuntura, no deben quedarse afuera del debate

los Municipios, ni hacerse los distraídos, que tienen mucho

para hacer y crear en sus respectivas jurisdicciones, además de

los hermosos hermosos árboles de navidad.