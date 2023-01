PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Como parte de las etapas finales de la regularización del PIAI Cerro Carmelo, la Intendencia de Colonia convoca a familias para aspirar a adquirir un solar baldío ubicado en dicho barrio.

Mediante formulario de inscripción con declaración jurada y adjuntando la documentación requerida las familias con menores a cargo, que sean residentes en Cerro Carmelo, no posean propiedad y sus ingresos per cápita no superen un salario mínimo nacional podrán presentarse al sorteo.

La recepción de la documentación se realizará en Casa de la Cultura de Carmelo, a partir del día 16 de enero y hasta el día 27 del corriente, en el horario de 10 a 17 hs. El lugar y fecha del sorteo se definirá a la brevedad. No presentar toda la documentación solicitada o no cumplir con los requisitos será causa de exclusión del sorteo.

El formulario de inscripción y los requisitos podrán descargarse desde la página web de la Intendencia o retirarse de Casa de la Cultura de Carmelo.

Por consultas se pueden comunicar al 4522 7000 Int. 150, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15hs.