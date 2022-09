PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Todo comenzó con la publicación del Edil Gabriel Gabbiani (Partido Colorado) en su cuenta de Facebook de una comparación de fiestas organizadas con dineros del Estado.

Gabbiani escribió«Fiesta de Sendic para inaugurar planta de ANCAP junto a CFK: US$ 370.000. Fiesta en embajada uruguaya en Bs. As.: US$ 8.795.»

La frase disparó un debate entre el edil colorado y la diputada colorada Nibia Reisch.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

«No estaba de acuerdo que se hicieran fiestas en gobiernos anteriores. Tampoco ahora. Hay que optimizar el uso de los dineros públicos. Es menos que antes? Si. Pero por poco que sea se puede invertir en solucionar alguna problemática,» señaló Reisch, a lo que Gabbiani respondió: «La diplomacia requiere -por no decir «obliga»- a ciertos protocolos, entre ellos recepciones, veladas, fiestas típicas, conmemoraciones, promociones artísticas, actividades culturales y muchísimas cosas más. Todo ello genera un costo previsto en el Presupuesto de todos los países y no está mal que se use para esas actividades, porque para eso se incluye en gastos e inversiones.

Lo que está mal es que se abuse de determinadas potestades y que esos costos se eleven por encima de lo previsto, tal lo sucedido con Sendic en 2013.»

De inmediato Reisch escribió «tengo bien claro lo que requiere la diplomacia. Pero una fiesta con 700 personas no es necesario. Máxime en momentos donde debemos y tenemos que ser austeros.«

El debate continuó y se produjo el «no opino igual»:



Edil Gabbiani: No opino igual. Creo que las conmemoraciones (y más a ese costo, muy menor al lado de otros gastos que se hacen en otras áreas del Estado y que sí deberían recortarse) de las fechas patrias deben respetarse y conmemorarse.

Diputada Reisch: se puede respetar y conmemorar sin una fiesta para 700 personas. Austeridad.

Edil Gabbiani: Menos de 9.000 dólares para 700 personas son alrededor de 13 dólares por persona. Es un precio muy menor para una comida diplomática, y muchas de las cosas fueron donadas, así que el costo baja aún mucho más

La austeridad no es por ahí. Es, por ejemplo, en el uso de vehículos oficiales, en el pago de viáticos que perfectamente pueden evitarse o en el pago a los proveedores del Estado, que son carísimos porque éstos le ponen sobreprecios a sus artículos y servicios sabiendo que las dependencias estatales pagan tarde y mal.

Diputada Reisch: una cosa no quita la otra. Cueste lo que cueste es innecesario una fiesta para 700 personas. En eso siempre estuve de acuerdo con Talvi, hay que terminar con la diplomacia coctel.

Edil Gabbiani: No coincido. Muchas cosas de la «diplomacia cóctel» sí había -y hay- que eliminarlas. Pero las conmemoraciones de los actos patrios, no. Menos cuando se hacen en su mayoría con cosas donadas. Los ajustes van por otros lados. Por ejemplo, en lo que ya dije y en las comitivas numerosas. Para algo están los embajadores.

Diputada Reisch: en esta discrepamos. Estoy convencida que se pueden conmemorar las fechas patrias, sin necesidad de realizar cóctel.

Edil Gabbiani: Son dos cosas distintas. No significa que una fecha patria DEBA conmemorarse con una fiesta o un cóctel. Sí significa que no siempre es un gasto superfluo. Hay decenas de áreas estatales donde pueden recortarse gastos. Y hacerlo en serio.