Por Miguel Galmés * y Juan José Goyeneche **

El 18 de mayo de 2021 publicamos un artículo en La Diaria donde discutíamos la posibilidad de llegar a la llamada “inmunidad de rebaño”.

Recordemos qué se entiende por inmunidad de rebaño. El concepto refiere “a la adquisición de inmunidad para toda una población” y que “la experiencia ha demostrado que, después de alcanzarse un cierto porcentaje de la población de un país con inmunidad frente a cierta enfermedad contagiosa, el resto de los individuos queda protegidos indirectamente, porque el virus deja de circular y porque los contagios desaparecen”. Dicho porcentaje depende de la enfermedad y de su contagiosidad.

En el caso del Covid-19, la comunidad científica ha entendido que esa situación se alcanzaría al estar el 70% de la población total de un país inmunizada. La inmunización puede alcanzarse mediante la vacunación y por haber cursado la enfermedad en un período reciente (1).

En dicho artículo, con datos al 10 de mayo, decíamos que: “Si no se amplía la franja de edades de personas a vacunar, si no se agendan los que aún no lo han hecho, o si no se consigue convencer a los renuentes a vacunarse, es imposible alcanzar la inmunidad de rebaño”. Veamos cómo es la situación dos meses después.

Los datos

El siguiente cuadro actualiza el presentado en aquel artículo y agrega los números de personas que tienen la vacunación agendada, o que se encuentran a las espera de fecha para vacunarse.

Fuente: Ministerio de Salud Pública, SINAE e Instituto Nacional de Estadística (INE).

¿Qué cambió entre mayo y julio? Se incorporó al plan de vacunación a los adolescentes de entre 12 y 17 años. Hay 290.000 jóvenes en esas edades, lo que equivale al 8% de la población total. Más de la mitad de ellos ya se ha vacunado (no tenemos datos de cuántos hay agendados ni de cuántos se encuentran en lista de espera). Observando que la diferencia entre quienes tenían planeado vacunarse, es decir, “vacunados + agendados + en espera”, al 10 de mayo y quienes estaban en esa situación al 10 de julio es de aproximadamente 500.000 personas.

Claro que, solamente, la ampliación de las edades de vacunación no explica la totalidad del incremento registrado. Es muy probable que, en el transcurso de los dos últimos meses, se haya producido una disminución de las personas renuentes a vacunarse.

Los datos utilizados para hacer las estimaciones se encuentran disponibles en la página web del monitor.uruguaysevacuna.gub.uy, que se va actualizando a lo largo del día, de los informes del SINAE y de información del sitio web del INE. Para la elaboración de las proyecciones se debe tener en cuenta que las diversas fuentes no siempre coinciden y que, en algunos casos, no se aclaran algunos de los conceptos que se encuentran en las definiciones de los datos publicados.

En definitiva, las proyecciones actuales indican que la proporción del 70% de la población se alcanzaría el próximo 25 de agosto.

Para la determinación de la fecha se ha tenido en cuenta el promedio acumulado de vacunas aplicadas por día desde el inicio de la vacunación. En la medida en que este promedio se calcula cada día con más cantidad de datos, es un número que tiende a estabilizarse. Asimismo, se supuso que el promedio de segundas dosis aplicadas diariamente se mantiene. De este modo, a la población aún no inmunizada, se le calcula cuántos días le faltarían para, recibiendo la segunda dosis o infectándose, alcanzar el 70% de la población total.

Cabe precisar que la cifra requerida para alcanzar la inmunidad de rebaño se superaría, incluso, sólo con la protección otorgada por las vacunas, a lo que tendríamos que sumarle los protegidos, naturalmente, por haber cursado la enfermedad.

Las proyecciones realizadas en mayo estaban basadas en que se mantuvieran los ritmos de vacunación y en que la cantidad de enfermos siguiera la tendencia observada hasta ese momento. En ambos cálculos, se hizo el supuesto de que las personas que se dieron, o que van a darse, la primera dosis se darán la segunda, en la fecha en que les correspondiera.

Al determinar la fecha en que se alcanzaría la inmunidad de rebaño no se ha considerado información referida a la efectividad de las vacunas. Las opiniones de los expertos en la materia parecería indican que las diversas vacunas aplicadas tienen niveles de efectividad diferentes (para evitar los contagios) entre los distintos segmentos de la población y que actúan de forma dispar ante nuevas variantes. Si se tuvieran en cuenta estos aspectos, sería razonable conjeturar que la efectiva inmunidad de rebaño requeriría que la inmunización alcanzara a un número mayor de personas. Esto podría dilatar en el tiempo el momento en que el virus deje de tener circulación comunitaria.

Para la incorporación de estas dimensiones en la elaboración de las proyecciones se necesitaría información que no se encuentra disponible en las fuentes de datos consultadas y se debería consultar a expertos de otras disciplinas que echarían luz sobre la efectividad de las vacunas frente a nuevas variantes del virus.

1) En mayo, ese período se había establecido en seis meses previos, actualmente dicho lapso se ha bajado a un mes. Es decir que las personas que en el último mes estuvieron infectadas se consideran inmunizadas (sin necesidad de vacunarse).

* Miguel Galmés es Ex decano y profesor emérito de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA)

** Juan José Goyeneche es Doctor en Estadística, Iowa State University; profesor titular del Instituto de Estadística (FCEA) e Investigador de cinve

Publicado en Carmelo Portal con autorización del CINVE.